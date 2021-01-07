В Эстонии за сутки подтверждено более 1100 случаев Covid-19, в Литве - более 2300

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 2331 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 30 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки фиксировались также 2036 выздоровлений.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 154 550 случаев заражения коронавирусом, 86 109 человек выздоровели, 65 730 человек все еще больны.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2076 человек.

За минувшие сутки также детализировано 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.

За минувшие сутки было взято 13 837 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 700 842.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 7148 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1104 первичных теста (15,4 процента тестов).

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа - 713, в том числе 533 в Таллинне.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 582,48 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 13,4 процента тестов.

За сутки открыты 44 новые истории болезни Covid-19, больничное лечение предоставлено 394 пациентам.