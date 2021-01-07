Митрополит Александр на Рождество призывает молиться за медиков и соблюдать меры безопасности

"Господь призывает нас отказаться от эгоистического образа жизни и обратить свой взор на ближних, на тех, кто нас окружает – в семье, на службе, в церковной общине, в родном городе, государстве и постараться в усилии веры и упования распахнуть для них своё сердце, услышать их нужды и протянуть руку помощи. Спасительное самоотречение возможно для человека только в подвиге веры и единении с Христом", - говорится в рождественском послании митрополита.

"В уходящем году мир постигло великое испытание – всё более широко распространяется опасное инфекционное заболевание. Я призываю вас, отцы, братия и сестры, к достойной христианской жизни, постоянному памятованию о Боге, к усиленной непрестанной горячей молитве. Будем бережно и с любовью относиться друг к другу!" - призвал глава ЛПЦ.

Галерея: Люди на службе в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова

"Необходимо соблюдение санитарных норм и мер предосторожности, рекомендованных медицинскими работниками. Призываю благословение Божие на тех, кто сейчас самоотверженно трудится в больницах, на медицинский персонал и на тех, кого постиг тяжелый недуг. Да пошлёт им Господь Свою помощь и скорое исцеление. И о них всех вознесём наши молитвы ко Господу", - пишет митрополит.

"Милосердный Господь да благословит страну Латвийскую, правительство Латвии, народ и каждого из нас. Да подаст нам всем доброе здравие, благополучие, взаимопонимание, мир и любовь", - заключает он.