В правительстве обсуждали продление комендантского часа на две недели

Во вторник на совместном заседании правительства и Совета по управлению кризисными ситуациями обсуждались изменения в приказе об объявлении режима чрезвычайной ситуации, поручив Межведомственной координационной группе прояснить ситуацию на сегодняшний день.

На пресс-конференции директор канцелярии Янис Цитсковскис сообщил, что министры концептуально договорились о продлении действующих ограничений до 25 января. Он отметил, что вопрос продления комендантского часа не обсуждался.

В то же время из протокола заседания правительства видно, что министры обсуждали вероятность продления срока действия комендантского часа до 25 января.

Обсуждалась также возможность расширения ассортимента доступных товаров в торговых точках, а также возможность возобновления выдачи книг читателям библиотеками.

Министерству иностранных дел было поручено координировать данный вопрос, чтобы установить как можно более единообразные меры контроля с Литвой и Эстонией для лиц, въезжающих в страну, и представить соответствующие предложения для оценки Межведомственной координационной группе.

Чтобы своевременно подготовить необходимые регулирования, Межведомственной координационной группе было поручено оценить подготовленные Министерством экономики предложения по требованиям к торговым площадкам, когда ситуация с эпидемиологической безопасностью позволит расширить их деятельность.

Обсуждались также вопросы учебного процесса. Было определено, что по мере улучшения ситуации с эпидемиологической безопасностью, возобновление дневной формы обучения пройдет в первую очередь в 1-4 классах, а также в 9 и 12 классах. Министерству образования и науки было поручено подготовить соответствующие предложения и представить их для оценки Межведомственной координационной группе.