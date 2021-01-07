В правительстве обсуждали продление комендантского часа на две недели

Во вторник на совместном заседании правительства и Совета по управлению кризисными ситуациями обсуждались изменения в приказе об объявлении режима чрезвычайной ситуации, поручив Межведомственной координационной группе прояснить ситуацию на сегодняшний день.
На пресс-конференции директор канцелярии Янис Цитсковскис сообщил, что министры концептуально договорились о продлении действующих ограничений до 25 января. Он отметил, что вопрос продления комендантского часа не обсуждался.
В то же время из протокола заседания правительства видно, что министры обсуждали вероятность продления срока действия комендантского часа до 25 января.
Обсуждалась также возможность расширения ассортимента доступных товаров в торговых точках, а также возможность возобновления выдачи книг читателям библиотеками.
Конкретные решения будут приняты сегодня.
Министерству иностранных дел было поручено координировать данный вопрос, чтобы установить как можно более единообразные меры контроля с Литвой и Эстонией для лиц, въезжающих в страну, и представить соответствующие предложения для оценки Межведомственной координационной группе.
Чтобы своевременно подготовить необходимые регулирования, Межведомственной координационной группе было поручено оценить подготовленные Министерством экономики предложения по требованиям к торговым площадкам, когда ситуация с эпидемиологической безопасностью позволит расширить их деятельность.
Обсуждались также вопросы учебного процесса. Было определено, что по мере улучшения ситуации с эпидемиологической безопасностью, возобновление дневной формы обучения пройдет в первую очередь в 1-4 классах, а также в 9 и 12 классах. Министерству образования и науки было поручено подготовить соответствующие предложения и представить их для оценки Межведомственной координационной группе.
Напомним, что в связи с распространением Covid-19 в Латвии, с 9 ноября по 7 февраля, объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений.