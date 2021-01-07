Торговцы и Ассоциация рекламы: Достигнута красная линия

"Работают условия, которые должны соблюдаться розничными торговцами и в точках продаж, например, сколько покупателей одновременно может находится в помещении, соблюдение дистанции. Я не вижу смысла в таком запрете [на рекламу], потому что, при соблюдении текущих ограничений, в чем тогда проблема?", - говорит Лиепиня.

"Конкуренция, свободный рынок соответствующие цены - это интересы потребителей. Возможность покупать товары по лучшей цене - фундаментальные ценности Европейского Союза. Я считаю, что нет причин для принятия таких мер. Не секрет, что некоторые люди не имеют таких доходов.

В текущих условиях такое решение ухудшает положение как потребителей, так и производителей", - отмечает Лиепиня.

По ее мнению, все это также ухудшит положение местных производителей, которые могут привлекать потребителей при помощи скидок, поскольку товары местного производства часто дороже импортных.

Председатель LRA моделирует ситуацию, согласно которой при отсутствии рекламы скидок, покупатель будет вынужден ходить по нескольким магазинам и искать наиболее подходящий вариант. "Я считаю, что этот запрет может быть только во вред", - отмечает Лиепиня.

В настоящее время LRA готовит письмо для Министерства экономики с просьбой пересмотреть ограничения.

"Конкуренция - один из ключевых элементов экономики ЕС. Она способствует росту экономики и предлагает потребителям более широкий спектр качественных продуктов и услуг по более конкурентоспособным ценам. Запретить рекламировать ценовые предложения - это не в интересах экономики или потребителей", - отмечает Лиепиня.

Как такой запрет может повлиять на рынок рекламы?

Лиепиня отмечает, что это сложно предсказать, но подчеркивает, что реклама цен является обычным явлением для всех розничных торговцев. "Розничные торговцы всегда рекламируют актуальные предложения недели, и это абсолютно традиционный подход, чтобы привлечь потребителя не только своим брендом, но и ценой". Она подчеркивает, что

этот запрет может коснуться розничных торговцев, аптек, топливных и ряда других предприятий, что в настоящее время невозможно предвидеть.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания (LPTA) Норис Крузитис выразил уверенность, что Министерство экономики под прикрытием благих намерений разработало решение, которое создаст путаницу среди покупателей магазинов. Более того оно требует значительных, но неразумных инвестиций для владельцев маленьких магазиновa.

Исполнительный директор ассоциации напомнил, что в нынешних условиях в магазинах может находиться очень ограниченное количество людей, торговцам приходится регулировать поток покупателей, покупатели должны носить защитные маски, держаться на расстоянии и дезинфицировать руки.

По мнению LPTA, введение действующих ограничений в продуктовых магазинах позволило добиться максимально возможного эффекта в ограничении распространения Covid-19. Розничные продавцы также очень ответственно относятся к сдерживанию потока покупателей.

По словам Крузитиса, количество покупателей в магазинах уменьшилось до 25%, большинство из них правильно носят маски и соблюдают дистанцию.

Однако "новые, непонятные идеи" о максимальном количестве покупателей у кассы, предложение увеличить с 15 квадратных метров до 25 квадратных метров на одного человека в магазине, обеспечить электронный контроль потока или даже закрыть торговые точки на две недели в случае нарушений - несоразмерны и неоправданны.

"Красная линия достигнута. Мы терпеливо выполняем одно требование за другим, но больше не можем молчать" - сказал Крузитис.