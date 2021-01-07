Ученикам 1-4-х классов продлили каникулы; 5-6-е классы начнут дистанционное обучение 11 января

Правительство добавляет, что эти правила не касаются воспитанников образовательного учреждения социальной коррекции Naukšeni и специальных образовательных учреждений, которые возобновили очные занятия уже 4 января.

Очно проходят также занятия для воспитанников детских садов.

Занятия профессионального и высшего образования, образование по интересам, всевозможные курсы и повышение квалификации, а также любительские репетиции должны проводиться дистанционно.