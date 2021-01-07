ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса обнаружен в 22 странах Европы

Клюге отметил, что новый штамм коронавируса, который впервые был зафиксирован в Великобритании, более заразен, однако данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания пока нет.

Он также предупредил, что из-за того, что новый штамм распространяется быстрее, существует угроза повышенной нагрузки на системы здравоохранения, которые и так работают на пределе.

Напомним, что об обнаружении нового штамма коронавируса 14 декабря заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Борис Джонсон сказал, что эта форма вируса может быть на 70% заразнее "привычной". Латвия, как и другие страны ЕС, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января. Теперь же всем, кто возвращается оттуда и из ЮАР, необходимо строго соблюдать десятидневную самоизоляцию, а также нужно сдать тест по прибытии в Латвию и по окончании периода самоизоляции, в частности, на девятый день.