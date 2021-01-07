ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса обнаружен в 22 странах Европы

Клюге отметил, что новый штамм коронавируса, который впервые был зафиксирован в Великобритании, более заразен, однако данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания пока нет.
Он также предупредил, что из-за того, что новый штамм распространяется быстрее, существует угроза повышенной нагрузки на системы здравоохранения, которые и так работают на пределе.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что вирус распространяется среди всех возрастных групп, и дети не входят в группу повышенного риска, пишет "Дождь".
Напомним, что об обнаружении нового штамма коронавируса 14 декабря заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Борис Джонсон сказал, что эта форма вируса может быть на 70% заразнее "привычной". Латвия, как и другие страны ЕС, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января. Теперь же всем, кто возвращается оттуда и из ЮАР, необходимо строго соблюдать десятидневную самоизоляцию, а также нужно сдать тест по прибытии в Латвию и по окончании периода самоизоляции, в частности, на девятый день.
Пока что случаев нового типа Covid-19 в Латвии не выявлено, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, опровергая ранее распространенные предположения руководства Огрской больницы.