"Динамо" дома потерпело разгромное поражение от минчан
В четверг, 7 января, рижское "Динамо" у себя дома уступило минскому "Динамо".
В четверг, 7 января, рижское "Динамо" у себя дома уступило минскому "Динамо".
Матч завершился победой рижан со счётом 2:6 (1:3, 0:2, 1:1).
Одним из главных героев встречи стал форвард минчан Шейн Принс, оформивший дубль. Также заброшенными шайбами в ворота рижан отметились Степан Фальковский, Илья Соловьёв, Павел Варфоломеев и Владислав Ерёменко.
Голами в составе хозяев отметились Рихард Букартс и Микс Индрашис. Отметим также, что уже к 8-й минуте игры в воротах рижского "Динамо" Янис Ворис сменил Илью Налимова.
Это третья кряду победа белорусского клуба. Рижане, в свою очередь, прервали серию из двух побед подряд.
В этом сезоне команды уже провели четыре матча между собой. У рижан одна победа по буллитам, а у минчан - по одной победе в овертайме, по буллитам и в основное время.
В данный момент рижское "Динамо" с 21 очком в 41 матче по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе минчан 51 очко и пятое место на "Западе".
Следующие два матча рижское "Динамо" также проведёт у себя дома - 9 января против "Локомотива" из Ярославля и 12 января против московского ЦСКА.
ФОТО: Динамо Рига - Динамо Минск