Пт, 8.01.2021
Велась дискуссия о введении ограничений каждый день, 24 часа в сутки, но было признано, что люди по-прежнему должны ходить на работу, и производственные процессы не должны прерываться. Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
1 мин для прочтения

На улице Маскавас установлен бетонный барьер безопасности

Барьер на улице Маскавас

ФОТО: Twitter/@rdsvc

На улице Маскавас в Риге был установлен специальный бетонный барьер безопасности, сообщили в Департаменте сообщения Рижской думы.

В Департаменте отметили, что барьер был установлен для повышения безопасности движения.

Учитывая протяженность участка, установка барьера будет завершена в ближайшую неделю, поэтому водителям придется учитывать изменения в организации движения, например, есть вероятность, что рабочее оборудование может частично загораживать полосу движения.

Последние новости

НАВЕРХ
Back