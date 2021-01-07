На улице Маскавас установлен бетонный барьер безопасности
На улице Маскавас в Риге был установлен специальный бетонный барьер безопасности, сообщили в Департаменте сообщения Рижской думы.
На улице Маскавас в Риге был установлен специальный бетонный барьер безопасности, сообщили в Департаменте сообщения Рижской думы.
В Департаменте отметили, что барьер был установлен для повышения безопасности движения.
Учитывая протяженность участка, установка барьера будет завершена в ближайшую неделю, поэтому водителям придется учитывать изменения в организации движения, например, есть вероятность, что рабочее оборудование может частично загораживать полосу движения.
❗️Satiksmes drošības uzlabošanai, Maskavas ielas posmā no Nr. 449 līdz Nr. 458 tiek uzstādītas dzelzsbetona drošības aizsargbarjeras.— RDSD (@rdsvc) January 7, 2021
☑️To uzstādīšanas darbi tiks pabeigti turpmāko nedēļu laikā.
❗️Aicinām autovadītājus būt vērīgiem un ievērot iespējamās sat. org. izmaiņas! pic.twitter.com/3S5cPJ7eOK