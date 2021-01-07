На улице Маскавас установлен бетонный барьер безопасности

В Департаменте отметили, что барьер был установлен для повышения безопасности движения.

Учитывая протяженность участка, установка барьера будет завершена в ближайшую неделю, поэтому водителям придется учитывать изменения в организации движения, например, есть вероятность, что рабочее оборудование может частично загораживать полосу движения.