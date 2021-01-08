Банк Латвии: есть опасения, что поддержка в период кризиса недостаточна

"Сейчас выглядит так, что в странах Балтии во время кризиса государства потратят в два раза меньше на борьбу с пандемией, чем в среднем по ЕС. Если в конечном итоге у Латвии будет несколько процентов от валового внутреннего продукта (ВВП), а не 8, 10 или 15%, как в других странах ЕС, то мы не используем возможности, которые могли бы дать положительный толчок экономике", - сказал Вилкс.

Если окажется, что эти деньги не были использованы, это приведет к тому, что Латвия будет еще больше отставать от своих соседей, чего ей не простят.

Вилкс также отметил, что, в отличие от многих других европейских стран, средства поддержки достигли очень небольшого числа домохозяйств и конкретных людей.

"На мой взгляд, именно этот вопрос вызывает сейчас напряженность. Люди видят, что деньги есть, но они не доходят до конкретных получателей. Это очень важный вопрос, особенно если вспомнить, что в этом году стартует кампания перед выборами в Сейм. Если судить по рассказам людей из западных стран, то там деньги на счета поступают намного быстрее, и люди больше доверяют государству", - сказал Вилкс.

Он признал, что на ранних этапах пандемии из-за теневой экономики было сильное желание решать, кого поддерживать, а кого нет. Однако, поскольку пандемия стала большим потрясением для общества, решения нужно было принимать раньше.

"Сейчас, осенью, произошли изменения, но изначально планка по предоставлению помощи была очень высока, а подозрения велики. Хорошо было бы сказать, что те, кто не заплатил налоги, ничего не получат. Однако теперь все это нужно решать более продуманно. Этот вопрос не стоял так остро для эстонцев и литовцев, поэтому и реакция общества на различные решения правительства, вероятно, более взвешенная", - сказал член Совета Банка Латвии.