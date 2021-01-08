Дания не поедет на ЧМ-2021, если он пройдёт в Минске

"Мы не хотим, чтобы наша хоккейная сборная выступала на чемпионате мира в Минске. Мы хотим, чтобы турнир прошёл в другой стране", - заявил Ларсен.

Директор Датского хоккейного союза также отметил, что уже в прошлом году несколько датских хоккеистов критически высказались по поводу возможного проведения турнира в Беларуси.

"Будет неприятно, если Дании придётся отказаться от финального раунда, но я уверен, что у четырёх северных стран очень похожие взгляды на происходящие вещи", - приводит слова Ларсена DR.dk.

Ларсен подчеркнул, что Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) в курсе позиции Датского хоккейного союза.

Ранее издание Watson сообщало, что ИИХФ активно ищет замену столице Беларуси, рассматривая вариант, что чемпионат мира пройдёт только в Риге. Также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава. Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что окончательное решение о месте проведения ЧМ-2021 будет принято в конце января.