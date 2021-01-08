Пт, 8.01.2021
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Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
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Видео ⟩ Советы родителям, как выбрать качественную маску для лица ребенку

ФОТО: Shutterstock/Volurol

Сейчас актуален вопрос о защитных масках для детей. Принимая во внимание широкий выбор, Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает тщательно выбирать подходящую маску. 

Поскольку в борьбе с Covid-19 были введены более серьезные и строгие ограничения, детям с 7 лет также нужно носить маску в транспорте, а ученикам 1-4-х классов - во время учебы в школе, - важно понимать, какую защитную маску покупать ребенку. 

Защитная маска должна подходить по размеру, а также нужно убедиться, что она соответствует всем требованиям. 

До сих пор PTAC, отслеживая наличие и стоимость масок для лица, отмечал, что во многих случаях в текстильных масках не указывают состав ткани, информацию по уходу или информацию об использовании. Поэтому потребителей призывают обращать внимание, в частности, на следующие аспекты:

Выбор подходящего типа маски:

  • одноразовые маски для немедицинских целей;
  • маски, которые прикрепляются должным образом (плотно прилегают к носу и подбородку, по бокам лица нет больших отступов);
  • маски, которые изготовлены из ткани, пропускающей воздух (например, из хлопка);
  • маски из плотно сплетенной ткани (т. е. ткани, не пропускающей свет при нахождении у источника света);
  • маски в два или три слоя;
  • маски с внутренним карманом для сменного фильтра.

Неправильный выбор маски:

  • маски, при использовании которых большие отступы, они слишком свободные или же слишком тугие;
  • маски, сделанные из материалов, через которые трудно дышать;
  • маски из рыхлой ткани, трикотажа или эластичного материала;
  • гигиенические маски, изготовленные из материала, который меняет свои свойства после стирки при 60C;
  • маски в один слой;
  • маски с клапанами выдоха или вентиляционными отверстиями.

Детская клиническая университетская больница создала информативный видеоролик для детей о ношении масок.

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