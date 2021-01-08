Видео ⟩ Советы родителям, как выбрать качественную маску для лица ребенку

Поскольку в борьбе с Covid-19 были введены более серьезные и строгие ограничения, детям с 7 лет также нужно носить маску в транспорте, а ученикам 1-4-х классов - во время учебы в школе, - важно понимать, какую защитную маску покупать ребенку.

Защитная маска должна подходить по размеру, а также нужно убедиться, что она соответствует всем требованиям.

До сих пор PTAC, отслеживая наличие и стоимость масок для лица, отмечал, что во многих случаях в текстильных масках не указывают состав ткани, информацию по уходу или информацию об использовании. Поэтому потребителей призывают обращать внимание, в частности, на следующие аспекты:

Выбор подходящего типа маски:

одноразовые маски для немедицинских целей;

маски, которые прикрепляются должным образом (плотно прилегают к носу и подбородку, по бокам лица нет больших отступов);

маски, которые изготовлены из ткани, пропускающей воздух (например, из хлопка);

маски из плотно сплетенной ткани (т. е. ткани, не пропускающей свет при нахождении у источника света);

маски в два или три слоя;

маски с внутренним карманом для сменного фильтра.

Неправильный выбор маски:

маски, при использовании которых большие отступы, они слишком свободные или же слишком тугие;

маски, сделанные из материалов, через которые трудно дышать;

маски из рыхлой ткани, трикотажа или эластичного материала;

гигиенические маски, изготовленные из материала, который меняет свои свойства после стирки при 60C;

маски в один слой;

маски с клапанами выдоха или вентиляционными отверстиями.