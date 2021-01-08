Видео ⟩ Советы родителям, как выбрать качественную маску для лица ребенку
Сейчас актуален вопрос о защитных масках для детей. Принимая во внимание широкий выбор, Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает тщательно выбирать подходящую маску.
Сейчас актуален вопрос о защитных масках для детей. Принимая во внимание широкий выбор, Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает тщательно выбирать подходящую маску.
Поскольку в борьбе с Covid-19 были введены более серьезные и строгие ограничения, детям с 7 лет также нужно носить маску в транспорте, а ученикам 1-4-х классов - во время учебы в школе, - важно понимать, какую защитную маску покупать ребенку.
Защитная маска должна подходить по размеру, а также нужно убедиться, что она соответствует всем требованиям.
До сих пор PTAC, отслеживая наличие и стоимость масок для лица, отмечал, что во многих случаях в текстильных масках не указывают состав ткани, информацию по уходу или информацию об использовании. Поэтому потребителей призывают обращать внимание, в частности, на следующие аспекты:
Выбор подходящего типа маски:
Неправильный выбор маски:
Детская клиническая университетская больница создала информативный видеоролик для детей о ношении масок.