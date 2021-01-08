Президент: если ситуация не улучшится, возможны еще некоторые ограничительные меры

Некоторые другие меры возможны, если мы посмотрим, как действуют другие страны - некоторые уже установили "тотальный локдаун", сказал президент.
"Думаю, новый министр здравоохранения и правительство решат, будет ли это необходимо", - сказал Левитс, призвав задуматься, что произошло бы, если бы нынешние мероприятия по ограничению не были бы введены.
Несмотря на нынешний высокий уровень заболеваемости, он "не слишком сильно растет и не снижается", что, по мнению президента, уже показывает, что существующие ограничительные меры в определенной степени эффективны.
"Есть еще несколько мер, которые, вероятно, потребуются, если эти цифры не уменьшатся в долгосрочной перспективе",
Напомним, введенные в стране в связи с Covid-19 ограничения и комендантский час будут в силе до 25 января, решило в четверг правительство.
На две недели продлены уже действующие ограничения в сфере услуг и торговли, а также образования.
С 9 ноября по 7 февраля в связи с распространением Covid-19 в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации и установлен ряд ограничений.