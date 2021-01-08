В Кегумсе пенсионер на Audi врезался в дерево и погиб
Вчера в Латвии зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погиб один человек и еще девять получили травмы.
Вчера в Латвии зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погиб один человек и еще девять получили травмы.
Вчера около 21:00 в Кегумсе на улице Даугавгривас водитель автомобиля Audi по непонятным причинам съехал на проезжую часть и врезался в дерево.
Водитель 1948 года рождения погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Вчера полиция задержала четырех водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде, составлено 156 протоколов о превышении скорости, один за агрессивное вождение, а всего 343 протокола о нарушениях ПДД.