Пт, 8.01.2021
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Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания
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В Кегумсе пенсионер на Audi врезался в дерево и погиб

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погиб один человек и еще девять получили травмы.

Вчера около 21:00 в Кегумсе на улице Даугавгривас водитель автомобиля Audi по непонятным причинам съехал на проезжую часть и врезался в дерево.

Водитель 1948 года рождения погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Вчера полиция задержала четырех водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде, составлено 156 протоколов о превышении скорости, один за агрессивное вождение, а всего 343 протокола о нарушениях ПДД.

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