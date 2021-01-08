За сутки в Латвии выявлено 1237 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1237 новых случаев Covid-19, скончались 11 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1237 новых случаев Covid-19, скончались 11 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Из 11 умерших один человек был в возрасте 55-60 лет, трое - в возрасте 60-70 лет, четверо - в возрасте 70-80 лет, трое - в возрасте 80-90 лет.
Всего с начала пандемии в Латвии умер 801 пациент с Covid-19.
В четверг было сделано 12 799 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 47 782 человека.