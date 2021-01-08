Пт, 8.01.2021
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За сутки в Латвии выявлено 1237 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек

ФОТО: Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1237 новых случаев Covid-19, скончались 11 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из 11 умерших один человек был в возрасте 55-60 лет, трое - в возрасте 60-70 лет, четверо - в возрасте 70-80 лет, трое - в возрасте 80-90 лет.

Всего с начала пандемии в Латвии умер 801 пациент с Covid-19.

В четверг было сделано 12 799 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 47 782 человека.

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