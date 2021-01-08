При въезде в Англию будет нужен отрицательный тест на коронавирус

Тест необходимо сдать не позднее, чем за 72 часа до въезда в Англию.

Те, кто не предоставит отрицательного результата теста на коронавирус по прибытии в Англию, должны будут немедленно заплатить штраф в размере 500 фунтов стерлингов (554 евро).

Доказательство отрицательного результата теста не требуется для детей младше 11 лет, водителей грузовиков и прибывающих из Ирландии.

Подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус не освобождает от необходимости оставаться в самоизоляции в течение десяти дней после прибытия.