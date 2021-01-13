Справка ⟩ У меня антитела, делать ли прививку? А российскую можно? Вопросы о вакцинах от Covid-19

Как долго сохранится защита от вакцины?

У экспертов пока нет точного ответа на вопрос, потребуется ли повторная вакцинация и как часто. Такая необходимость может возникнуть, например, через два года или через пять или десять лет. Это зависит не только от вакцины, но и от самого вируса и от того, как он изменится. Вирус SARS-CoV-2 новый, поэтому в настоящее время мало данных об иммунитете, вызванном его инфекцией, и неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет, обеспечиваемый вакциной, и потребуются ли периодические ревакцинации для обеспечения долгосрочной защиты.

Для принятия решений о будущих планах вакцинации будут использоваться данные долгосрочных исследований иммуногенетики и эффективности.

Сможет ли вакцина защитить, если вирус мутирует?

Вирусы меняются и приспосабливаются к воздействиям факторов окружающей среды - мутируют. А именно меняется генетический материал их строения. Мутации могут происходить на различных степенях развития вирусов, и обычно они не влияют на качество действия вакцины. Некоторые вакцины эффективны в борьбе с вирусами на протяжении десятилетий после их разработки и обеспечивают долгосрочную защиту - например, вакцины против кори, краснухи, полиомиелита. В свою очередь, вирусная основа таких инфекций, как, например, грипп, меняется так часто и в такой степени, что каждый год вакцину приходится приспосабливать к новым циркулирующим основам вируса и вакцинироваться заново, чтобы обеспечить защиту против новых основ и типов вируса.

Как связанные с вакцинами против Covid-19 ученые, так и ответственные регулирующие инстанции также и в дальнейшем будут отслеживать и оценивать, не меняется ли коронавирус SARS-CoV-2 с течением времени и, если меняется, насколько вакцина защищает человека от новых видов этого вируса.

Надо ли мне перед получением вакцины делать тест на Covid-19, чтобы убедиться в том, что сейчас я не инфицирован?

Нет, если ваш врач не решит иначе, проходить тест перед вакцинацией необязательно. Даже если человек инфицирован Covid-19, вакцина не усугубляет симптомы даже в случае тяжелой инфекции. В свою очередь, тяжелое течение инфекции не снижает эффективность вакцины.

Что, если я заболел Covid-19, не дожидаясь второй дозы вакцины?

Ситуации, когда люди заражаются вирусом между вакцинациями, неопасны. Такие случаи определенно не более опасны, чем ситуации, когда человек вообще не был вакцинирован. Если человек заразился Covid-19 после получения первой вакцины, он должен проконсультироваться с инфектологом и уточнить следующий шаг. Обычно вторая доза вакцины может быть введена, когда человек выздоровел или больше не находится в изоляции.

Я получил вакцину. Могу теперь не соблюдать дистанцию, не носить маску и не беспокоиться о тщательной гигиене рук и дыхательных путей?