Ср, 13.01.2021
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Справка ⟩ У меня антитела, делать ли прививку? А российскую можно? Вопросы о вакцинах от Covid-19

ФОТО: LETA

Вакцинация в Латвии - приоритетный процесс, к которому у населения, похоже, есть много вопросов, вызванных, скорее всего, незнанием, а оттуда и недоверием. RUS TVNET собрал ответы на самые распространенные вопросы по теме, а также обобщил информацию о закупленных вакцинах - в чем разница между ними и будет ли у населения выбор, вакцину какого производителя прививать, когда подойдет черед. 

Цель - 82% до конца года

Новый министр здравоохранения Даниэль Павлютс каждый раз подчеркивает, что цель вакцинации - вернуться к нормальной жизни, а для этого необходимо, чтобы от Covid-19 было привито 60% населения или больше. В плане вакцинации в качестве достижимой цели даже прозвучали 82% к концу года.

Население пока скептично 

В то же самое время, согласно последнему опросу, проведенному исследовательской компанией Kantar TNS, только 34% опрошенных латвийцев согласились бы пройти вакцинацию от Covid-19. В свою очередь, половина респондентов, или 49% населения, указали, что не будут прививаться, а 17% населения не дали конкретного ответа на этот вопрос. 

Скептичны и некоторые врачи 

Что взять с населения, если даже среди врачей есть определенная настороженность - так, из более чем тысячи медиков Даугавпилсской больницы после получения первой партии вакцины 27 декабря прошлого года в очередь на вакцинацию встала лишь десятая часть. "У людей слишком много дезинформации, слишком многое они черпают из соцсетей и неподтвержденных ресурсов. Не так часто они обращают внимание на информацию со стороны госведомств. У многих банально нет времени из-за выгорания. А первое, что они делают - открывают соцсети, где много мракобесия", - "Личному делу" на LTV7 ситуацию прокомментировал член правления Даугавпилсской больницы Григорий Семенов.

Напрашивается закономерный вывод - у латвийцев есть много вопросов, ответы на которые, похоже, не достигли своей аудитории. RUS TVNET собрал наиболее частые из них и ответы на со стороны ответственных служб Латвии. Это лишь малая часть. Мы продолжим регулярно собирать ответы и на другие вопросы. 

Зачем вообще нужна вакцинация?

Вакцинация помогает предупредить распространение болезни в обществе. Если большая часть жителей вакцинирована, то инфекционная болезнь не может легко распространяться. Это явление называется коллективным иммунитетом. Вакцинация может предотвратить заболевание или значительно уменьшить количество новых случаев инфицирования.

Вакцинация - это лучший способ, как приобрести иммунитет против болезни, по сравнению с иммунитетом, который приобретается после перенесения этого заболевания. Вакцинация не позволяет проявиться симптомам заболевания у человека, которые могу быть тяжелыми. В отличие от любых лекарственных средств, вакцина - единственное средство, которое не лечит болезнь, а уменьшает вероятность заболеть определенными инфекционными болезнями.

Вакцины защищают человека от серьезных и опасных для жизни инфекционных заболеваний - например, от гриппа, дифтерии, столбняка, коклюша, менингококковой инфекции, инвазивной пневмококковой инфекции и полиомиелита.

Каждый год вакцинация помогает 2,7 миллиона человек во всем мире не заболеть корью, одному миллиону - коклюшем, а двум миллионам детей не получить столбняк.

Есть ли смысл вакцинироваться, если я уже переболел Covid-19 и анализы показывают, что у меня выработались антитела?

Да, и в этом случае имеет смысл сделать прививку. Исследования показывают, что иммунный ответ организма на вакцину более эффективен и устойчив. На данный момент есть сведения о том, что уровень защиты организма после инфекции, перенесенной естественным путем, начинает снижаться примерно через три месяца, после вакцины - этого не происходит.

Как долго сохранится защита от вакцины?

У экспертов пока нет точного ответа на вопрос, потребуется ли повторная вакцинация и как часто. Такая необходимость может возникнуть, например, через два года или через пять или десять лет. Это зависит не только от вакцины, но и от самого вируса и от того, как он изменится. Вирус SARS-CoV-2 новый, поэтому в настоящее время мало данных об иммунитете, вызванном его инфекцией, и неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет, обеспечиваемый вакциной, и потребуются ли периодические ревакцинации для обеспечения долгосрочной защиты.

Для принятия решений о будущих планах вакцинации будут использоваться данные долгосрочных исследований иммуногенетики и эффективности.

Сможет ли вакцина защитить, если вирус мутирует?

Вирусы меняются и приспосабливаются к воздействиям факторов окружающей среды - мутируют. А именно меняется генетический материал их строения. Мутации могут происходить на различных степенях развития вирусов, и обычно они не влияют на качество действия вакцины. Некоторые вакцины эффективны в борьбе с вирусами на протяжении десятилетий после их разработки и обеспечивают долгосрочную защиту - например, вакцины против кори, краснухи, полиомиелита. В свою очередь, вирусная основа таких инфекций, как, например, грипп, меняется так часто и в такой степени, что каждый год вакцину приходится приспосабливать к новым циркулирующим основам вируса и вакцинироваться заново, чтобы обеспечить защиту против новых основ и типов вируса.

Как связанные с вакцинами против Covid-19 ученые, так и ответственные регулирующие инстанции также и в дальнейшем будут отслеживать и оценивать, не меняется ли коронавирус SARS-CoV-2 с течением времени и, если меняется, насколько вакцина защищает человека от новых видов этого вируса.

Надо ли мне перед получением вакцины делать тест на Covid-19, чтобы убедиться в том, что сейчас я не инфицирован?

Нет, если ваш врач не решит иначе, проходить тест перед вакцинацией необязательно. Даже если человек инфицирован Covid-19, вакцина не усугубляет симптомы даже в случае тяжелой инфекции. В свою очередь, тяжелое течение инфекции не снижает эффективность вакцины.

Что, если я заболел Covid-19, не дожидаясь второй дозы вакцины?

Ситуации, когда люди заражаются вирусом между вакцинациями, неопасны. Такие случаи определенно не более опасны, чем ситуации, когда человек вообще не был вакцинирован. Если человек заразился Covid-19 после получения первой вакцины, он должен проконсультироваться с инфектологом и уточнить следующий шаг. Обычно вторая доза вакцины может быть введена, когда человек выздоровел или больше не находится в изоляции.

Я получил вакцину. Могу теперь не соблюдать дистанцию, не носить маску и не беспокоиться о тщательной гигиене рук и дыхательных путей?

Нет, ни в коем случае! Все предписанные меры предосторожности следует продолжать соблюдать и после вакцинации против Covid-19. Вакцины от Covid-19 представляют собой безопасную защиту от симптоматического заболевания Covid-19, но влияние этих вакцин на трансмиссию вируса в обществе - на способность переносить и передавать бессимптомный вирус дальше - неизвестно. Это означает, что у человека, который вакцинирован, могут отсутствовать симптомы Covid-19, но он может продолжать переносить вирус и подвергать опасности других людей, которые еще не были вакцинированы. Исследования трансмиссии могут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута более высокая доля людей, вакцинированных от Covid-19.

Вакцины от Covid-19 есть от разных производителей. Какие закупила Латвия? 

По информации SPKC, в настоящее время Латвия подала заявку на четыре предложения от производителей вакцин, но в процессе переговоров есть и другие:

  • AstraZeneca - 1 271 870 доз (вакцинация 635 935 человек) 
  • Janssen-Cilag International N.V. - 854 514 доз (вакцинация 427 257 человек)
  • BioNTech-Pfizer - 97 500 доз (вакцинация 48 750 человек)
  • CureVac - 300 000 доз (вакцинация 150 000 человек)

За вычетом объективных потерь вакцины, которые возникают при использовании флаконов на несколько доз, этого объема должно хватить для вакцинации 1 009 554 человек, то есть приблизительно 53% населения Латвии. 

Латвии также было предложено присоединиться к соглашению Европейской комиссии (ЕК) с производителем вакцины Moderna, а также ЕК продолжает переговоры с Novavax. Таким образом, принятие решений о поставках вакцины продолжается.

Например, 12 января стало известно, что Латвия получила первую партию вакцины производителя Moderna в количестве 1200 доз. Следующий груз вакцин Moderna в количестве 2000 доз планируется получить 25 января, однако эта доставка пока не подтверждена. Следующая партия 5000 вакцин Moderna тоже пока не подтверждена, но ожидается, что она будет получена 8 февраля. 22 февраля планируется получить еще 16 тысяч доз препарата Moderna, но и эта поставка еще не утверждена.

Галерея: Латвия получила первую партию вакцины производителя Moderna

Сколько стоят вакцины разных производителей?

Европейская комиссия стоимость вакцин держит в секрете, однако, как подметил Aizliegtais paņēmiens на LTV, в начале декабря государственный секретарь Бельгии по вопросам бюджета и защите прав потребителей Ева Де Блекер в своем Twitter обнародовала закупочные цены на шесть вакцин против коронавируса: 

  • Moderna - 18 долларов за дозу;
  • Pfizer/BioNTech - 12 евро за дозу; 
  • Johnson&Johnson - 8,50 доллара за дозу;
  • Sanofi и GlaxoSmithKline - 7,56 евро за дозу;
  • AstraZeneca - 1,78 евро за дозу. 

Через какое-то время политик публикацию удалила, подчеркнув, что эти цифры "неокончательные".

Как бы то ни было, как справедливо заметили в Aizliegtais paņēmiens, на основе этих цифр можно сделать вывод, что вакцинация дешевле, чем использование тестов на Covid-19.

Например, в июне прошлого года государство заплатило два миллиона евро за приблизительно 40 тысяч тестов, или в среднем 50 евро за тест.

Почему были  выбраны именно эти вакцины, а не те, что разработаны в России или Китае? 

Для распространения вакцин против Covid-19 в Европейском союзе (ЕС), независимо от страны, производитель должен подать заявку на оценку разработанной вакцины в Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA). Если представленная вакцина соответствует стандартам EMA (были проведены необходимые клинические испытания и т. д.), вакцина будет зарегистрирована и ее можно распространять среди населения стран-членов ЕС, включая Латвию. На данный момент ни одна вакцина из России или Китая не заявлена для регистрации в EMA.

В чем разница вакцин от разных производителей?

В настоящий момент разработка вакцин против Covid-19 опирается на различные технологии производства - часть из них хорошо известны, другая часть - абсолютно новые. Наиболее известные технологии имеют в своей основе живой вирус, который не может вызвать заболевания. Например, эта технология используется при производстве вакцин, которые защищают от краснухи, оспы. Инактивированный, мертвый вирус, вызывающий сильную реакцию антител, широко применяется в производстве вакцин против гриппа.

Если очень упрощенно, есть три типа вакцин от Covid-19:

1. РНК-вакцины сделаны по новой технологии, которая, как пишет Русская служба BBC, раньше практически не использовалась. Эта вакцина содержит вирусную молекулу, по структуре похожую на ДНК - матричную РНК. Проникая в клетки, она стимулирует производство особого белка - именно на него вырабатывается большинство нейтрализующих антител.

Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna - это РНК-вакцины. Обе одобрены Европейской комиссией для использования в ЕС (по состоянию на 12 января только они и одобрены). 

"Да, это действительно новое [вакцины]. И новое в том смысле, что в мире пока нет зарегистрированных вакцин такого типа. Я не хочу сказать, что технология крайне новая - в конце 80-х были попытки что-то сделать. Но та технология пока не работает, и никто, очевидно, не был заинтересован в ее чрезмерном развитии", - прокомментировал Aizliegtais paņēmiens ведущий исследователь Центра биомедицины Латвийского университета Каспарс Тарс. 

Там же обратили внимание на то, что вакцины этого вида следует хранить в замороженном виде: Pfizer/BioNTech - при температуре около -70 градусов, для Moderna достаточно -20 градусов. Почему такая разница - неизвестно, так как процесс производства вакцины является коммерческой тайной компаний.

"В принципе, меня немного удивляет, что температура хранения столь похожих вакцин сильно отличается", - отметил Тарс.

Более подробно о Pfizer и Moderna мы расскажем в следующих материалах. 

2. Вакцины на основе векторной технологии - как пишет Русская служба BBC, для доставки генетического материала одного вируса (в данном случае SARS-CoV-2) используется оболочка другого из семейства аденовирусов, вызывающих обычную простуду. Это проверенная годами технология разработки вакцин - например, таким образом сделали вакцину от Эболы.

Сюда относится та, которую совместно разрабатывали Оксфордский университет и AstraZeneca. По такой же технологии сделан и российский "Спутник"

Разница между ними заключается в том, что разработчики "Спутника" используют в качестве оболочки аденовирус человека (и два разных коронавирусных вектора в качестве "начинки"), а оксфордские ученые - аденовирус шимпанзе (и один вектор).

Укол вакцины - это, по сути, организованное заражение здорового человека вирусом или бактерией, только с гарантией быстрого выздоровления.

3. Самый традиционный метод включает выращивание вирусных белков в лабораторных условиях и отправку их в ослабленном виде в организм человека. Ожидается, что организм победит их, запомнит и при появлении настоящего вируса сможет его побороть. Это так называемые белковые вакцины. 

Такие вакцины в настоящее время разрабатываются, например, французской компанией Sanofi совместно с британской GlaxoSmithKline, а также двумя американскими компаниями - Novavax и Johnson & Johnson.

Сложность состоит в том, что выращивание белка требует времени. И эффективность этих вакцин до сих пор изучается. Предполагается, что эти вакцины могут быть готовы в середине этого года или даже позже.

Дадут ли населению выбирать?

Член правления Даугавпилсской больницы Григорий Семенов в комментарии для "Личного дела" на LTV7 признался, что, возможно, его коллеги не торопятся вакцинироваться, так как "ждут шведско-британский препарат AstraZeneca, разработанный в сотрудничестве со специалистами из Оксфорда". В социальных сетях также ведутся активные дискуссии, какая вакцина предпочтительнее, по всей видимости предполагая, что у населения будет выбор.

Однако на данный момент такие дискуссии - сильно преждевременны. Как в беседе с RUS TVNET отметила руководитель отдела по связам с общественностью Государственного агентства лекарств Дита Окмане, сейчас в ЕС утверждены только две вакцины и все поставки очень зависят от мощностей производителей. Более того, до 12 января в Латвии была доступна вакцина только одного производителя и вопрос выбора вообще не стоял. Если совсем упрощенно, то приоритетные группы на данном этапе прививают тем, что есть в наличии. Возможность выбора, да и только по медицинским показателям, может обсуждаться позже, когда в Латвии в наличии будут вакцины нескольких производителей и доставки будут в достаточном объеме. Пока же, по словам Окмане, рассуждать об этом сильно рано, и никаких четких инструкции на этот счет в Государственном агентстве лекарств предоставить не смогли.  

Это интересно!

Согласно плану Минздрава, поставленная цель - вакцинировать 82% населения к концу года. Однако, как справедливо заметил корреспондент Латвийского телевидения Сергей Герасимов, "даже если предположить, что вакцинироваться хотят абсолютно все, достичь 82% невозможно чисто математически. Латвия, как и абсолютное большинство стран, не собирается прививать детей до 16 лет. Их в прошлом году в стране было почти 350 тысяч. Население Латвии, по данным за прошлый год, чуть более 1,9 млн человек. Таким образом, потенциальный пул годных к вакцинации по своей воле латвийцев - 1,55 млн человек. Это 81,5%. Но вряд ли будут вакцинировать беременных, есть и люди с противопоказаниями по состоянию здоровью (например, аллергики). То есть 82% никак не набрать - даже при поголовной явке всех пригодных по медицинским показаниям".Сергей Герасимов, "Личное дело"LTV7

Актуальная статистика на 12 января 

С начала вакцинации в Латвии от Covid-19 привито 8274 человека (3779 врачей и 4495 сотрудников медицинских учреждений). Для сравнения - в Эстонии от коронавируса провакцинированы 11 896 человек, а в Литве первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 24 995 человек.​

Последние новости об очереди на вакцинацию

Изначально население разделили на приоритетные группы и наметили план, когда придет чья очередь, однако 12 января в микроблоге Twitter Даниэля Павлютса началось обсуждение добровольной записи на вакцину для всех желающих, не дожидаясь очереди. Идейно, по словам Павлютса, с этим согласны и президент, и премьер, и партнеры по коалиции - надо дать возможность привиться желающим, пока остальные думают. Дело осталось за малым - придумать техническое решение, так как по-прежнему важно использовать "окна" в первую очередь для тех, кто в большей группе риска, считает Павлютс. 

Депутат комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, парламентский секретарь Минздрава Илмар Дуритис в свою очередь заявил, что нужно немедленно усовершенствовать механизм подачи заявок на вакцинацию приоритетных групп, создав единую систему подачи заявок и единое управление очередью.

Кроме того, по согласованию с Кабинетом министров было бы целесообразно разработать механизм добровольной ранней регистрации для желающих пройти вакцинацию из всех групп.

В настоящее время, по словам Дуритиса, ведется работа над техническим решением и обсуждается возможность создания этой базы на основе системы электронного здравоохранения.

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