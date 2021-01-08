Скончался раненый в ходе столкновений в Капитолии полицейский

Полицеский Брайан Сикник умер вечером в четверг, 7 января, свидетельствует сообщение олиции Капитолия.

Известно, что страж порядка получил травмы в ходе столкновений со сторонниками Трампа, после чего вернулся в часть, где потерял сознание. Его доставили в больницу, но жизнь Сикнику врачи спасти не смогли. Как сообщает полиция Капитолия, начато расследование.

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Таким образом Сикник стал пятым погибшим в ходе беспорядков в Вашингтоне 6 января. Он служил в Капитолии с 2008 года.

После беспорядков в отставку подал глава полиции Капитолия Стивен Снуд.