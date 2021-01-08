Скончался раненый в ходе столкновений в Капитолии полицейский
Скончался полицейский, раненый во время штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа, сообщает "Медуза" со ссылкой на ABC News.
Скончался полицейский, раненый во время штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа, сообщает "Медуза" со ссылкой на ABC News.
Полицеский Брайан Сикник умер вечером в четверг, 7 января, свидетельствует сообщение олиции Капитолия.
Известно, что страж порядка получил травмы в ходе столкновений со сторонниками Трампа, после чего вернулся в часть, где потерял сознание. Его доставили в больницу, но жизнь Сикнику врачи спасти не смогли. Как сообщает полиция Капитолия, начато расследование.
Видео: Штурм Капитолия в Вашингтоне
Таким образом Сикник стал пятым погибшим в ходе беспорядков в Вашингтоне 6 января. Он служил в Капитолии с 2008 года.
После беспорядков в отставку подал глава полиции Капитолия Стивен Снуд.
В свою очередь Трамп выступил с обращением, в котором осудил беспорядки в Капитолии и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Правда, сделал он лишь спустя сутки после событий.
January 8, 2021