Пт, 8.01.2021
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Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
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Скончался раненый в ходе столкновений в Капитолии полицейский

Сторонники Трампа в Капитолии

ФОТО: EPA/Reuters/Scanpix

Скончался полицейский, раненый во время штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа, сообщает "Медуза" со ссылкой на ABC News.

Полицеский Брайан Сикник умер вечером в четверг, 7 января, свидетельствует сообщение олиции Капитолия.

Известно, что страж порядка получил травмы в ходе столкновений со сторонниками Трампа, после чего вернулся в часть, где потерял сознание. Его доставили в больницу, но жизнь Сикнику врачи спасти не смогли. Как сообщает полиция Капитолия, начато расследование.

Видео: Штурм Капитолия в Вашингтоне

Таким образом Сикник стал пятым погибшим в ходе беспорядков в Вашингтоне 6 января. Он служил в Капитолии с 2008 года.

После беспорядков в отставку подал глава полиции Капитолия Стивен Снуд. 

В свою очередь Трамп выступил с обращением, в котором осудил беспорядки в Капитолии и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Правда, сделал он лишь спустя сутки после событий.

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