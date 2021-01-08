Темпы вакцинации продолжают буксовать: в четверг вакцину получили 734 человека

Всего с 26 декабря, когда в Латвию были поставлены первые вакцины, их получили 5354 человека.

Данные NVD свидетельствуют, что больше всего человек вакцинировалось 5 января - в тот день вакцину получили 888 человек. 6 января привилась 774 человека, а вчера - 734. Меньше всего человек было вакцинировано 28 декабря, когда вакцину получили 594 человека.

Латвия уже получила 23 400 вакцин Comirnaty, созданных предприятиями Pfizer и BioNTech. Они предусмотрены для 11 700 человек, так как для одной вакцинации необходимы две дозы. Таким образом, до сих пор вакцинированы 45,76% этих людей, свидетельствуют подсчеты агентства LETA.

В четверг вакцинация проводилась в 15 лечебных учреждениях. В Рижской восточной клинической университетской больнице были вакцинированы 179 человек, в Больнице им. Страдиня - 120, в Лиепайской региональной больнице - 120 и в Детской клинической университетской больнице - 52.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 1237 новых случаев Covid-19, скончались 11 инфицированных.

Из 11 умерших один человек был в возрасте 55-60 лет, трое - в возрасте 60-70 лет, четверо - в возрасте 70-80 лет, трое - в возрасте 80-90 лет.

Всего с начала пандемии в Латвии умер 801 пациент с Covid-19.

В четверг было сделано 12 799 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%.