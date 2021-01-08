ВИДЕО ⟩ Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году

Нокаут Поветкина в бою против британца Диллиана Уайта, по мнению экспертов сайта, стал самым зрелищным в прошлом году.

Напомним, бой Уайта и Поветкина состоялся 22 августа. В четвёртом раунде 41-летний Поветкин дважды побывал в нокдауне, но не сдался и уже в следующем раунде мощнейшим апперкотом отправил британца в нокаут.