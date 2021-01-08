В Кенгарагсе задержан пьяный водитель. Пенсионер был уверен, что никого не собьет

Стражи порядка выслушали указания звонившего и вскоре в Кенгарагсе, на улице Извалтас, заметили как описанную звонившим Audi, так и самого свидетеля, сообщает передача Degpunktā.

Встреченный там пенсионер признался полиции, что употреблял алкоголь и ехал в таком виде домой в Плявниеки. Он пытался разжалобить стражей порядка, заявив, что пенсия у него маленькая и приходится работать, да и вообще вины за свои действия он не чувствует, так как был уверен, что никого не собьет.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Несмотря на это, полицейские были суровы и, указав, что в случае, если бы он сбил человека, то старость ему бы пришлось проводить за решеткой, вызвали на место происшествия работников дорожной полиции.

Они констатировали, что водитель, думавший, что ничего плохого не произойдет, сел за руль с более двух промилле алкоголя в организме.