"Почему куранты пробили, а творящаяся вокруг дичь никуда не рассосалась?"

Знаете, этот пост мы решили делать исключительно заграничным, потому что ознакомившись с местными новостями, поняли, что 2021-ый в нашей стране начался как-то уныло. Единственное, нас порадовал новый тренд - съемка на камеру процесса вакцинаций. Нам кажется, что не стоит этим особо увлекаться, а то так и до нового фетиша недалеко. Хорошо, что у нас не прижилась съемка сбора анализов на ковид, ведь такие видео без режима Инкогнито точно не посмотришь.

Зато совершенно нелепая новость пришла из Англии. Местный заключенный пытался пронести в тюрьму самсу - между своих ягодиц. Это что, какая-то акция протеста против нового рецепта бургеров в Макдаке? Решили предложить свой вариант - булочка, самса, булочка?

Надеемся, что в ближайшее время никто не решит менять рецепт хот-догов на Статике. А то такие протесты нам не нужны.

Кстати, удивительно, но это не была попытка пронести какую-то контрабанду. Мужчина просто любил поесть и боялся остаться голодным. Хм, хитёр мужик, мы его похоже раскусили (нет, не буквально). Просто работники тюрьмы ему первым делом в штаны заглянули, а найдя там самсу, офигели настолько, что уже ни о чем другом и думать не могли. А он еще 2 беляша подмышками пронес. И немного чебурека в ушах.

Англичане продолжают отжигать - один парень поменял свое имя на "Селин Дион", после того, как напился и посмотрел ее концерт по ТВ. Видимо, парень понял фразу "Новый год - новый я" буквально. Но даже протрезвев Селин Дион считает, что его идея была неплохой. И он не собирается переименовываться обратно. Возможно, у чувака уже давно созрел план грабежа и он хотел оставить на месте преступления улику, типа копии паспорта, чтобы никто не подумал на него. "Мм, это точно совершила Селин Дион? - Ну да, вот паспорт же... - Хм, а ничего, что пропало два бульонных кубика и резиновый крокодильчик? - Да кто этих баб поймёт".

Говоря про "отжигать". Мужчина из Флориды на Новый год поджег свою машину. Зачем? Просто чтобы было весело! Прибывшие на место помощники шерифа обнаружили полыхающий в адском пламени пикап Chevrolet Silverado 2002 года... "Раз, два, три! Шевроле гори!".

Кстати, наш народ тоже не отставал - так в новогоднюю ночь на балконе многоквартирного дома в Кенгарагсе один чувак использовал огнемет.

На самом деле по видео не совсем понятно - было ли это оружие или просто очень острая аджика. А может он всего лишь дверь открыл, а на пороге стояли люди в противогазах и костюмах химзащиты с огнеметами в руках: "Извините, а это вы вчера из Англии прилетели и анализы сдавали?".

Ну, а мы, отдел маркетинга и веры в чудеса Balticom, не понимаем, почему куранты пробили, а творящаяся вокруг дичь никуда не рассосалась? Или надо ждать до 12 февраля, когда китайский новый год будет, чтобы заклятие официально спало? Вирус всё так же бушует, ограничения продлили. Тут вон снегопады обещают, спасибо, что легализовали хотя бы продажу лопат! Ладно, если уж пандемии было суждено грянуть, то хорошо, что в 2020 году.

Представляете себе карантикулы в каком-нибудь 2003? Месяцы наедине с Nokia 3310, играя в змейку и наизусть зная все 32 полифонии.

Или в конце 90-ых? Ты, пейджер, одиночество, тишина... Internet Explorer, "невозможно загрузить страницу", боль.

А на что вы готовы ради самсы?