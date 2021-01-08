Пт, 8.01.2021
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Даниэль Павлютс, новый министр здравоохранения
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Видео ⟩ Происшествие на замерзшем водопаде на Камчатке: погиб человек, еще трое пострадали

ФОТО: Krievijas Ārkārtas situāciju ministrija

На Камчатке падающий с замерзшего водопада лед убил минимум одного человека, а еще трое получили травмы, сообщает ВВС.

В четверг на 40-метровый Вилючинский водопад, прозванный в народе "Царь-сосулькой", были вызваны спасатели. От замерзшего водопада отделились куски льда, завалив четырех человек.

Все были освобождены. Двое из них - отец и сын - были доставлены в больницу. Мальчик 2010 года рождения находится в отделении интенсивной терапии с серьезными повреждениями.

"Отец в больнице вместе с ребенком", - сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Мария Волкова. "За день до этого они прилетели из Владивостока".

На месте происшествия находились и другие группы туристов, однако они не пострадали.

На помощь попавшей в беду компании был направлен вертолет со спасателями, медиками и следователями.

В российских СМИ прозвучала версия, что причиной происшествия могла стать лавина на находящейся неподалеку вулканической горе.

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