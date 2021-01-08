Видео ⟩ Происшествие на замерзшем водопаде на Камчатке: погиб человек, еще трое пострадали
На Камчатке падающий с замерзшего водопада лед убил минимум одного человека, а еще трое получили травмы, сообщает ВВС.
На Камчатке падающий с замерзшего водопада лед убил минимум одного человека, а еще трое получили травмы, сообщает ВВС.
В четверг на 40-метровый Вилючинский водопад, прозванный в народе "Царь-сосулькой", были вызваны спасатели. От замерзшего водопада отделились куски льда, завалив четырех человек.
Все были освобождены. Двое из них - отец и сын - были доставлены в больницу. Мальчик 2010 года рождения находится в отделении интенсивной терапии с серьезными повреждениями.
"Отец в больнице вместе с ребенком", - сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Мария Волкова. "За день до этого они прилетели из Владивостока".
На месте происшествия находились и другие группы туристов, однако они не пострадали.
На помощь попавшей в беду компании был направлен вертолет со спасателями, медиками и следователями.
В российских СМИ прозвучала версия, что причиной происшествия могла стать лавина на находящейся неподалеку вулканической горе.