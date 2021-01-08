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Латвийский футболист Юрковскис продолжит карьеру в титулованном ирландском клубе

Райвис Юрковскис

ФОТО: Latvijas Futbola federācija

Футболист сборной Латвии Райвис Юрковскис продолжит карьеру в титулованном ирландском клубе "Дандолк". Об этом сообщает сайт клуба.

24-летний Юрковскис большую часть карьеры выступал за футбольный клуб "Лиепая". В прошлом сезоне защитник сыграл 26 матчей и забил 2 мяча в чемпионате Латвии. Кроме того, Юрковскис помог "Лиепае" завоевать Кубок Латвии по футболу.

В 2016 году Юрковскис на один сезон был арендован РФШ. В составе столичной команды футболист провёл 27 матчей, в которых забил 6 голов.

В активе футболиста также выступления за молодёжные сборные Латвии (U-21 и U-19). За главную команду страны Юрковскис дебютировал в 2018 году в товарищеском матче против сборной Южной Кореи. Всего за национальную команду защитник провёл 13 матчей.

Футбольный клуб "Дандолк" 14 раз становился чемпионом Ирландии. В данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице.

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