Латвийский футболист Юрковскис продолжит карьеру в титулованном ирландском клубе

24-летний Юрковскис большую часть карьеры выступал за футбольный клуб "Лиепая". В прошлом сезоне защитник сыграл 26 матчей и забил 2 мяча в чемпионате Латвии. Кроме того, Юрковскис помог "Лиепае" завоевать Кубок Латвии по футболу.

В 2016 году Юрковскис на один сезон был арендован РФШ. В составе столичной команды футболист провёл 27 матчей, в которых забил 6 голов.

В активе футболиста также выступления за молодёжные сборные Латвии (U-21 и U-19). За главную команду страны Юрковскис дебютировал в 2018 году в товарищеском матче против сборной Южной Кореи. Всего за национальную команду защитник провёл 13 матчей.