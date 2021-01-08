Спрос на горнолыжные трассы в несколько раз превышает предложение
Спрос на горнолыжные трассы сейчас в несколько раз превышает предложение, сообщили агентству LETA представители лыжных комплексов.
Спрос на горнолыжные трассы сейчас в несколько раз превышает предложение, сообщили агентству LETA представители лыжных комплексов.
Как сообщила член правления парка Ozolkalns в Аматском крае Лига Рокпелне, спрос на услуги примерно в три раза превышает предложение. Ограничения на выезд за границу стимулировали интерес к местным возможностям отдыха.
- сказала Рокпелне.
В настоящее время открыт один склон, который может одновременно принять до 100 человек. Посетители регистрируются, каждые два часа происходит ротация, и принимаются все меры безопасности, чтобы уменьшить скопление посетителей.
Директор оздоровительного комплекса Žagarkalns в Цесисском крае Марис Звинис также сказал, что в настоящее время спрос высок.
Аналогичная ситуация и в оздоровительном комплексе Milzkalns в Энгурском крае.
"Жаль, что мы не можем разместить всех желающих, но мы обеспечиваем все меры безопасности, ограничивающие поток, чтобы мы могли продолжать работу", - сказал Виестурс Ошниекс, глава комплекса.
Регистрация на горнолыжные трассы проводится в электронной форме.