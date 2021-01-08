Пт, 8.01.2021
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Илзе Винькеле об отказе от дополнительных доз Pfizer
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Опрос ⟩ Больше всего противников прививок среди избирателей "Согласия", СЗК и НКП

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Наименьшее желание вакцинироваться против Covid-19 выражают избиратели Согласия, Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и Новой консервативной партии (НКП), свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством социологических исследований Factum.

Вакцинироваться против Covid-19 не планируют 55% избирателей партии Согласие, в то время как 26% планируют это сделать.

Делать прививку против Covid-19 также не планируют 45% избирателей НКП, тогда как 48% из них высказали желание получить вакцину против Covid-19.

Также не планируют вакцинироваться 40% опрошенных избирателей СЗК, столько же сторонников СЗК заявили о своем желании вакцинироваться.

Не планируют вакцинироваться 35% избирателей национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), в то время как 50% сторонников ВЛ-ТБ/ДННЛ планируют это сделать.

59% избирателей партии "Прогрессивные" хотят сделать прививку против Covid-19, тогда как 25% скептически относятся к такой возможности.

Среди избирателей объединения партий "Для развития/За!" 62% планируют вакцинироваться, а 21% - нет. Также планируют вакцинироваться 64% сторонников "Нового Единства", а 19% заявили, что не планируют этого делать.

Опрос был проведен в период с 27 ноября по 17 декабря, участие в нем приняли 1297 жителей Латвии.

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