Опрос ⟩ Больше всего противников прививок среди избирателей "Согласия", СЗК и НКП

Вакцинироваться против Covid-19 не планируют 55% избирателей партии Согласие, в то время как 26% планируют это сделать.

Делать прививку против Covid-19 также не планируют 45% избирателей НКП, тогда как 48% из них высказали желание получить вакцину против Covid-19.

Также не планируют вакцинироваться 40% опрошенных избирателей СЗК, столько же сторонников СЗК заявили о своем желании вакцинироваться.

Не планируют вакцинироваться 35% избирателей национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), в то время как 50% сторонников ВЛ-ТБ/ДННЛ планируют это сделать.

59% избирателей партии "Прогрессивные" хотят сделать прививку против Covid-19, тогда как 25% скептически относятся к такой возможности.

Среди избирателей объединения партий "Для развития/За!" 62% планируют вакцинироваться, а 21% - нет. Также планируют вакцинироваться 64% сторонников "Нового Единства", а 19% заявили, что не планируют этого делать.