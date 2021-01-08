За последние две недели в Резекне Covid-19 заразились 30 работников сферы образования

Из 33 заболевших трое учеников, 18 педагогов и 12 других работников образовательных учреждений. Руководитель управления образования Резекненской думы Арнольд Дрелинг пояснил, что ситуация сложная, ряд школьных классов и детсадовских групп находятся на карантине.

"Если распространение болезни удается отследить, карантин назначается только контактным лицам и инфицированным, однако в отдельных случаях отследить его невозможно, поэтому мы вынуждены изолировать большее число воспитанников", - пояснил он, выразив надежду на то, что дистанционное обучение поможет ограничить распространение Covid-19, и классы, которым необходимо сдавать экзамены, в феврале смогут учиться очно.