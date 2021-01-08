VSAC: увольнение сотрудника не связано с отказом вакцинироваться от Covid-19

Он подтвердил, что в одном из филиалов был случай, когда работник отказался использовать защитную маску для лица, перчатки и спецодежду. О несоблюдении эпидемиологических требований руководство VSAC получило информацию от руководства филиала, и в соответствии с трудовым законодательством работник был освобожден от должности.

Кейшс отметил, что после увольнения сотрудник начал распространять ложную информацию в социальных сетях, заявляя, что его уволили за то, что он не согласился сделать прививку от Covid-19.

Руководитель VSAC подтвердил, что филиалы действительно провели опрос готовности сотрудников пройти вакцинацию от Covid-19. При этом он подчеркнул, что в данном случае увольнение напрямую связано с несоблюдением требований эпидемиологической безопасности.