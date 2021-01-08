Пт, 8.01.2021
С завтрашнего дня моим главным приоритетом будет увеличение темпов вакцинации. Вакцинация - наш свет в конце туннеля. Большое спасибо Илзе Винькеле, которая, на мой взгляд, была прекрасным министром. Я продолжу работу Илзе, и ее курс не изменится Даниэль Павлютс, новый министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, новый министр здравоохранения
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VSAC: увольнение сотрудника не связано с отказом вакцинироваться от Covid-19

ФОТО: Publicitātes, "jelgavasnovads.lv"

Сотрудник филиала "Земгале" Государственного центра социального ухода (VSAC) распространил в социальных сетях информацию о том, что его уволили из-за отказа вакцинироваться от Covid-19, хотя на самом деле его уволили за несоблюдение эпидемиологических требований, сообщил LETA директор VSAC Кристапс Кейшс.

Он подтвердил, что в одном из филиалов был случай, когда работник отказался использовать защитную маску для лица, перчатки и спецодежду. О несоблюдении эпидемиологических требований руководство VSAC получило информацию от руководства филиала, и в соответствии с трудовым законодательством работник был освобожден от должности.

Кейшс отметил, что после увольнения сотрудник начал распространять ложную информацию в социальных сетях, заявляя, что его уволили за то, что он не согласился сделать прививку от Covid-19.

Руководитель VSAC подтвердил, что филиалы действительно провели опрос готовности сотрудников пройти вакцинацию от Covid-19. При этом он подчеркнул, что в данном случае увольнение напрямую связано с несоблюдением требований эпидемиологической безопасности.

Сегодня утром в эфире Латвийского радио премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что сектор благосостояния сталкивается с рядом проблем в борьбе с Covid-19. Одна из таких - некоторые сотрудники, которые отказываются использовать маски для лица и не соблюдают другие эпидемиологические требования.

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