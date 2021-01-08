Убийство 12-летнего латвийца в Великобритании: стали известны результаты экспертизы

Обвинение в убийстве было предъявлено 14-летнему подростку, который предположительно, учился с Робертом в одной школе. Расследование продолжается.

Известно, что мальчик, убитый за два дня до своего 13-го дня рождения, будет похоронен 14 января на кладбище Бостона. Из-за пандемии проститься с ним смогут лишь родные и близкие.

Напомним, что 12 декабря 2020 года в Великобритании был убит 12-летний местный латвиец Роберт. Труп мальчика был найден в одном из районов британского Бостона. В связи с убийством латвийца был задержан 14-летний подросток.

Комиссар линкольнширской полиции Марк Джоунс сказал, что это "шокирующее и трагическое происшествие", так как обвиняемому всего 14 лет.

Известно, что Роберт жил вместе со своим отцом Эдгаром.

В свою очередь, газета Mirror сообщила, что мальчик когда-то жил в Лиепае. Близкий друг семьи сказал, что отец взял сына с собой в Великобританию, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь.