Принято решение вакцинировать всех работников здравоохранения

"Мы приняли решение, и я подпишу распоряжение, что мы начинаем вакцинировать всех включенных в регистр медицинских работников лиц - не только работников больниц, не только семейных врачей", - сказал Павлютс.

Согласно заявлению министра в Twitter, вакцинация всех медиков начнется в понедельник, 11 января.

До этого против Covid-19 в приоритетном порядке вакцинировались медики, ежедневно работающие в тесном контакте с больными новым коронавирусом.

"В настоящее время мы не используем возможности вакцинации на полную мощность, в холодильниках есть вакцины, но они не используются. Показатели вакцинации ниже, чем хотелось бы. Следовательно, необходимо дать возможность вакцинироваться и другим медикам, не только тем, кто работает с больными Covid-19, и семейным врачам. Поэтому сегодня принято решение о том, что мы начинаем вакцинацию всех лиц, включенных в регистр медицинских работников", - сообщил Павлютс.

Он добавил, что медики смогут получить вакцины в крупных и региональных больницах.

Министр пояснил, что на следующей неделе будет усовершенствована процедура подачи медиками заявок на вакцинацию, и выразил надежду, что на следующей неделе темп вакцинации в Латвии увеличится.

"Мы увидим, как быстро можем вакцинировать. Конечно, следующей задачей будет работа над логистикой и поставками. Также определяются возможности привлечения к проведению вакцинации тех медицинских специалистов, которые имеют соответствующие навыки, однако некоторые нормативы запрещают это", - добавил Павлютс.

Министр подчеркнул, что первоочередной задачей является расширение круга вакцинируемых лиц и улучшение организации очередей.