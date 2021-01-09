Сб, 9.01.2021
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Павел Глоба предсказал 5 знакам Зодиака начало полосы везения с 10 января

ФОТО: pixabay.com/Afishera

Известный российский астролог Павел Глоба на основании своего прогноза сделал вывод, что 10 января начнется незабываемое время, которое многим принесет большую удачу! По словам эксперта, жизнь пойдет по новому руслу, и на судьбе каждого это будет сказываться по-своему, но очень ярко - как никогда раньше.

Итак, по словам астролога, парад звезд и планет 10 января даст всем возможность изменить свою жизнь к лучшему - у каждого появится реальный шанс перестать плясать под чью-то дудку и начать играть исключительно по своим правилам. Однако есть пять главных счастливчиков, и вот они!

Рак

с 10 января наступит полоса везения и удачи для Раков, потому что хватит им уже страдать и переживать о том, что не сбылось.

С этого чудесного дня мечты представителей этого знака Зодиака начнут осуществляться, проблемы отойдут на задний план, а жизнь наладится,

уверяет Павел Глоба.

Водолей

Хорошо будет и Водолеям, у которых в последнее время как-то сильно подзатянулась черная полоса - пора из нее выбираться.

Звезды, по словам астролога, помогут этим людям начать новую жизнь, оставить все старые проблемы в прошлом и больше никогда не попадать в такие сложные ситуации.

Скорпион

По прогнозу Павла Глобы, 10 января белая полоса ворвется и в жизнь Скорпионов, которые смогут по достоинству оценить все прелести жизни.

Хорошее настроение, радость от чего-то нового, исполнение совершенно особенной мечты - все это преобразит жизнь представителей данного знака.

В судьбоносный день 10 января Скорпионам повезет в чем-то очень значимом для них, и с этого дня начнется светлая полоса в жизни, отмечает астролог.

Близнецы

Перед Близнецами сейчас стоит главная задача - не растеряться на пути к совершенству, ведь скоро жизнь подбросит им много новостей, передает слова Павла Глобы golbis.com.

Близнецы узнают, как можно, почти ничего не делая, получать большие деньги, и это знание поможет им выйти на новую финансовую ступеньку.

Также в это время придет понимание того, как нужно жить в принципе, чтобы счастье ворвалось в дом и больше не покидало его.

Дева

Девам астролог обещает счастливое начало новой жизни под чутким руководством Фортуны, которая уже спешит к ним.

Все задуманное начнет исполняться именно 10 января - это будет переломный и очень знаковый момент в жизни Дев.

Этим людям крупно повезет в мероприятии, которое они запланируют на этот день, отмечает астролог. Им поможет сама Вселенная, и самое большое желание исполнится!

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