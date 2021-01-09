"После удара его отбросило в сторону": В Лоде поезд насмерть сбил человека

Андрей, который живет недалеко от железнодорожных путей, вечером в четверг, 7 января, услышал необычный звук поезда, поэтому вышел из дома, чтобы узнать, что произошло.

"Поезд начал резкое торможение. Сначала слышался сигнал, как когда поезд приближается к переезду. Потом был непрерывный сигнал, а потом поезд столкнулся с лежащим на рельсах человеком, и того отбросило в сторону", - говорит очевидец Андрей.

Очевидец сразу же вызвал оперативную службу и одновременно с машинистом отправился к пострадавшему, который не подавал никаких признаков жизни.

"Мужчина лежал не изуродованный, ничего не было порезано, просто голова разбита. "Скорая" приехала - врачи сообщили, что мужчина был пьян," - рассказывает Андрей.

"Иначе никак. Нормальный человек под поезд не бросится", - продолжает Андрей.

И Андрей, и железнодорожник Виктор считают, что погибший наверняка видел и слышал приближающийся поезд.

"Он стоял там - там, где был переезд. Чтобы остановить поезд, идущий со скоростью около 80 километров в час, потребуется не менее одного километра [тормозного пути]", - говорит Виктор.

Врачи на месте установили, что в результате аварии мужчина погиб.

Полиция до сих пор выясняет личность погибшего и по данному факту возбудила уголовное дело.

Если у кого-то есть информация, полезная для расследования, полиция призывает звонить по номеру 110.