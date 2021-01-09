Сб, 9.01.2021
Я призываю медиков в ближайшие дни пойти на вакцинацию. Вакцины не должны оставаться в холодильниках, иначе мы рискуем не вакцинировать тех, кто к этому готов Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
3 мин для прочтения

Из-за халатности полиции виновный остался без наказания, а потерпевшая - без правосудия

ФОТО: Tiko Aramyan/Shutterstock

Когда Илзе испытала агрессию со стороны своего сожителя, она обратилась в полицию с уверенностью, что там ее права будут защищены. Однако вышло наоборот - из-за поверхностной работы полиции преступник остался безнаказанным. Суд посчитал, что в ходе расследования не были соблюдены его законные интересы, но забыл о праве Илзе на верховенство закона.

В субботу вечером супруг Илзе Айвис появился дома пьяный. Началась ссора. В ярости Айвис ударил Илзе, та ответила пощечиной и вызвала муниципальную полицию. После просьбы дождаться сотрудников правоохранительных органов снаружи, оба направились вниз с 5 этажа. Во время спуска по подъезду Айвис толкал сожительницу в стены и соседские двери. У входной двери Айвис толкнул ее так, что Илзе упала на колени на асфальт. Она не осталась в долгу, и оба начали бороться на земле.

Бой продолжался до прибытия полиции. После беседы Айвис покинул общий дом, Илзе не захотела возбуждать дело о телесных повреждениях, поскольку травмы не казались серьезными. К вечеру начал опухать сломанный палец. Местная муниципальная полиция рекомендовала обратиться в Саулкрастское отделение полиции и травмпункт, что Илзе и сделала. Судебно-медицинский эксперт позже показал, что у нее было диагностировано около 23 ссадин и синяков на теле, которые можно было охарактеризовать как незначительные. То есть, факт избиения не оспаривается, но пострадавший может работать, не будет тяжких последствий или инвалидности.

Виновен, но безнаказан

Илзе обратилась в полицию 29 сентября 2019 года, но известие о результате пришло только в мае 2020 года:

возбуждено дело об административном правонарушении, на бывшего друга наложен штраф в размере 440 евро.

Однако Айвис обжаловал это решение. Аргумент - никто не был проинформирован о месте и времени слушания. Полиция признала, что это действительно так, закрыла дело и отменила приговор (Re:Baltica не не удалось узнать видение Айвиса о случившемся - он не отвечал на телефонные звонки).

Полиция предложила Айвису представить письменное объяснение обстоятельств случившегося, но мужчина не ответил. В результате инспектор решил составить протокол и судить его в его отсутствие.

Однако и протокол был заполнен небрежно. Как указано в решении суда, который оказался в наличии у Re:Baltica, протокол не указывал, как проявилось административное правонарушение, совершенное Айвисом, не содержал его четкого описания и не указывал на юридическую квалификацию нарушения. Инспектор записал, что в результате конфликта Илзе получила только серьезную травму пальца, хотя экспертиза пришла к выводу, что она получила множественные травмы различных частей тела.

Суд отмечает, что правонарушитель был лишен своего "законного права на защиту" из-за процессуальных нарушений,

однако права жертвы вообще не принимаются во внимание.

Единственное право потерпевшего, упомянутое в приговоре, - участвовать в разбирательстве. Они тоже были нарушены - об этом деле Илзе никто не сообщил.

Ошибка невнимательности

Илзе, не будучи юристом, все сделала правильно, но ее обманули правоохранительные органы, что она не могла ни предвидеть, и на что она не могла повлиять. Суд имел возможность исправить несправедливость, возбудив новое дело с правильно оформленным протоколом, но судья утверждает, что не мог, поскольку истек срок давности. Судья Кристине Эвертовска, которая рассматривала апелляцию Илзе, поясняет, что производство по делу об административном правонарушении может быть возбуждено не позднее, чем в течение шести месяцев со дня нарушения. Срок истек 28 марта 2020 года, и Илзе об этом не знала.

Судья указывает на вину полиции. "Отмененное решение о наложении административного наказания может способствовать совершению новых преступлений и подорвать доверие потерпевших к правоохранительным органам", - говорит Эвертовска. Она отмечает, что между возбуждением дела 29 сентября 2019 года и принятием отмененного решения 19 мая 2020 года в ходе расследования практически ничего не было сделано: "Установлено, что своевременная и полная оценка фактических и юридических обстоятельств дела не проводилась".

Другие судьи, которых Re:Baltica попросили оценить дело, также указывают на непростительно долгое время рассмотрения дела.

"Я очень удивлена тем, что случилось с этим делом, пока оно находилось в полиции с момента происшествия до окончательного составления административного протокола - восемь месяцев", - недоумевает судья Суда Латгальского предместья Риги Иева Кулагина.

В полиции не уточняют, как возникли эти процессуальные нарушения. Сказано только, что по факту инцидента было начато расследование, в результате которого был сделан вывод о том, что инспектор совершил нарушение по неосторожности. "Сотрудник осознает последствия своих действий и обязуется предотвратить подобные нарушения в будущем", - говорит Гита Гжибовска, представитель Государственной полиции. Инспектор получил выговор.

Воспитание за счет потерпевшего

"Это дело подчеркивает необходимость обучения и подготовки сотрудников полиции, особенно по делам, связанным с домашним насилием", - заключает адвокат и депутат Сейма Инесе Либиня-Эгнере, которая также считает решение суда противоречивым. "В ситуации, когда жертва не смогла достичь справедливого урегулирования из-за серьезного процессуального нарушения, совершенного сотрудником полиции, жертва должна иметь возможность повторно обратиться в полицию и попросить о надлежащем рассмотрении дела".

В своем решении специалисты, опрошенные Re: Baltica, а также судья Эвертовска ссылаются на право потерпевшего обжаловать приговор и требовать возмещения ущерба от обидчика.

Илзе решила этого не делать. "Нет никакой надежды на государственную справедливость", - вздыхает она. "С одной стороны, нам говорят идти и говорить, но с другой - вот живой пример того, что происходит, когда вы идете и говорите. Все остается в ящике".

Последние новости

НАВЕРХ
Back