Из-за халатности полиции виновный остался без наказания, а потерпевшая - без правосудия

В субботу вечером супруг Илзе Айвис появился дома пьяный. Началась ссора. В ярости Айвис ударил Илзе, та ответила пощечиной и вызвала муниципальную полицию. После просьбы дождаться сотрудников правоохранительных органов снаружи, оба направились вниз с 5 этажа. Во время спуска по подъезду Айвис толкал сожительницу в стены и соседские двери. У входной двери Айвис толкнул ее так, что Илзе упала на колени на асфальт. Она не осталась в долгу, и оба начали бороться на земле.
Бой продолжался до прибытия полиции. После беседы Айвис покинул общий дом, Илзе не захотела возбуждать дело о телесных повреждениях, поскольку травмы не казались серьезными. К вечеру начал опухать сломанный палец. Местная муниципальная полиция рекомендовала обратиться в Саулкрастское отделение полиции и травмпункт, что Илзе и сделала. Судебно-медицинский эксперт позже показал, что у нее было диагностировано около 23 ссадин и синяков на теле, которые можно было охарактеризовать как незначительные. То есть, факт избиения не оспаривается, но пострадавший может работать, не будет тяжких последствий или инвалидности.
Илзе обратилась в полицию 29 сентября 2019 года, но известие о результате пришло только в мае 2020 года:
возбуждено дело об административном правонарушении, на бывшего друга наложен штраф в размере 440 евро.
Однако Айвис обжаловал это решение. Аргумент - никто не был проинформирован о месте и времени слушания. Полиция признала, что это действительно так, закрыла дело и отменила приговор (Re:Baltica не не удалось узнать видение Айвиса о случившемся - он не отвечал на телефонные звонки).
Полиция предложила Айвису представить письменное объяснение обстоятельств случившегося, но мужчина не ответил. В результате инспектор решил составить протокол и судить его в его отсутствие.
Однако и протокол был заполнен небрежно. Как указано в решении суда, который оказался в наличии у Re:Baltica, протокол не указывал, как проявилось административное правонарушение, совершенное Айвисом, не содержал его четкого описания и не указывал на юридическую квалификацию нарушения. Инспектор записал, что в результате конфликта Илзе получила только серьезную травму пальца, хотя экспертиза пришла к выводу, что она получила множественные травмы различных частей тела.
Суд отмечает, что правонарушитель был лишен своего "законного права на защиту" из-за процессуальных нарушений,
однако права жертвы вообще не принимаются во внимание.
Единственное право потерпевшего, упомянутое в приговоре, - участвовать в разбирательстве. Они тоже были нарушены - об этом деле Илзе никто не сообщил.
Илзе, не будучи юристом, все сделала правильно, но ее обманули правоохранительные органы, что она не могла ни предвидеть, и на что она не могла повлиять. Суд имел возможность исправить несправедливость, возбудив новое дело с правильно оформленным протоколом, но судья утверждает, что не мог, поскольку истек срок давности. Судья Кристине Эвертовска, которая рассматривала апелляцию Илзе, поясняет, что производство по делу об административном правонарушении может быть возбуждено не позднее, чем в течение шести месяцев со дня нарушения. Срок истек 28 марта 2020 года, и Илзе об этом не знала.