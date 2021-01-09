Из-за халатности полиции виновный остался без наказания, а потерпевшая - без правосудия

В субботу вечером супруг Илзе Айвис появился дома пьяный. Началась ссора. В ярости Айвис ударил Илзе, та ответила пощечиной и вызвала муниципальную полицию. После просьбы дождаться сотрудников правоохранительных органов снаружи, оба направились вниз с 5 этажа. Во время спуска по подъезду Айвис толкал сожительницу в стены и соседские двери. У входной двери Айвис толкнул ее так, что Илзе упала на колени на асфальт. Она не осталась в долгу, и оба начали бороться на земле.

Бой продолжался до прибытия полиции. После беседы Айвис покинул общий дом, Илзе не захотела возбуждать дело о телесных повреждениях, поскольку травмы не казались серьезными. К вечеру начал опухать сломанный палец. Местная муниципальная полиция рекомендовала обратиться в Саулкрастское отделение полиции и травмпункт, что Илзе и сделала. Судебно-медицинский эксперт позже показал, что у нее было диагностировано около 23 ссадин и синяков на теле, которые можно было охарактеризовать как незначительные. То есть, факт избиения не оспаривается, но пострадавший может работать, не будет тяжких последствий или инвалидности.

Виновен, но безнаказан

Илзе обратилась в полицию 29 сентября 2019 года, но известие о результате пришло только в мае 2020 года:

возбуждено дело об административном правонарушении, на бывшего друга наложен штраф в размере 440 евро.

Однако Айвис обжаловал это решение. Аргумент - никто не был проинформирован о месте и времени слушания. Полиция признала, что это действительно так, закрыла дело и отменила приговор (Re:Baltica не не удалось узнать видение Айвиса о случившемся - он не отвечал на телефонные звонки).

Полиция предложила Айвису представить письменное объяснение обстоятельств случившегося, но мужчина не ответил. В результате инспектор решил составить протокол и судить его в его отсутствие.

Однако и протокол был заполнен небрежно. Как указано в решении суда, который оказался в наличии у Re:Baltica, протокол не указывал, как проявилось административное правонарушение, совершенное Айвисом, не содержал его четкого описания и не указывал на юридическую квалификацию нарушения. Инспектор записал, что в результате конфликта Илзе получила только серьезную травму пальца, хотя экспертиза пришла к выводу, что она получила множественные травмы различных частей тела.

Суд отмечает, что правонарушитель был лишен своего "законного права на защиту" из-за процессуальных нарушений,

однако права жертвы вообще не принимаются во внимание.

Единственное право потерпевшего, упомянутое в приговоре, - участвовать в разбирательстве. Они тоже были нарушены - об этом деле Илзе никто не сообщил.

Ошибка невнимательности