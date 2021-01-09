Начинается вакцинация семейных врачей от Covid-19

Как сообщила представитель Восточной больницы Илга Намниеце, для записи семейных врачей на вакцинацию открыта телефонная линия.

Представитель больницы Страдиня Янита Вейнберга сообщила, что больница распространила приглашения для сотрудников практик семейных врачей пройти вакцинацию от Covid-19. В больнице Страдиня также открыта специальная телефонная линия для записи семейных врачей.

Кабинеты вакцинации будут работать и по выходным.

Приглашения на вакцинацию семейным врачам разосланы и в системе электронного здравоохранения.