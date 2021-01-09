Сб, 9.01.2021
Я призываю медиков в ближайшие дни пойти на вакцинацию. Вакцины не должны оставаться в холодильниках, иначе мы рискуем не вакцинировать тех, кто к этому готов Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Начинается вакцинация семейных врачей от Covid-19

Вакцинация в Даугавпилсской больнице

ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

Сегодня в Клинической университетской больнице им. Страдиня и в Рижской Восточной клинической университетской больнице начинается вакцинация семейных врачей от Covid-19, сообщили агентству LЕТА в лечебных учреждениях.

Как сообщила представитель Восточной больницы Илга Намниеце, для записи семейных врачей на вакцинацию открыта телефонная линия.

Представитель больницы Страдиня Янита Вейнберга сообщила, что больница распространила приглашения для сотрудников практик семейных врачей пройти вакцинацию от Covid-19. В больнице Страдиня также открыта специальная телефонная линия для записи семейных врачей.

Кабинеты вакцинации будут работать и по выходным.

Приглашения на вакцинацию семейным врачам разосланы и в системе электронного здравоохранения.

Как сообщалось, 26 декабря Латвия получила 9750 доз вакцины Comirnaty производства BioNTech-Pfizer, а 4 января - еще 13 650 доз. Этого количества хватит для вакцинации 11 700 латвийских медиков.

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