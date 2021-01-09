За сутки в Латвии выявлено 1170 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек

Из 17 умерших один человек был в возрасте 40-45 лет, двое - 55-60 лет, трое - в возрасте 65-70 лет, трое - в возрасте 70-80 лет, шесть - в возрасте 80-90 лет и двое в возрасте от 90 до 95 лет.

В четверг было сделано 11 338 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 48 952 человека.

За прошедшие сутки было госпитализировано 148 пациентов с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

Всего в настоящее время в больницах проходят лечение 1125 пациентов с Covid-19, в том числе 74 находятся в тяжелом состоянии.