В Литве за сутки Covid-19 заразился еще 1 641 человек, в Эстонии - 556

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1 641 новый случай коронавируса, 38 человек скончались.

С начала пандемии коронавирус в Литве выявлен у 158 180 человек.

Умер 2171 человек с коронавирусом, выздоровели 92 212 человек, все еще болеют 62 874 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5348 тестов на коронавирус, выявлено 556 новых случаев коронавируса, скончались восемь человек. Об этом в субботу, 9 января, сообщил департамент здоровья Эстонии.

В госпитализации в настоящий момент нуждаются 384 пациента. Это на 11 человек меньше, чем днем ранее. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 28 человек, в палатах интенсивной терапии находятся 42 пациента.