Сб, 9.01.2021
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Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
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В Литве за сутки Covid-19 заразился еще 1 641 человек, в Эстонии - 556

Вакцина от Covid-19

ФОТО: Reuters/ScanPix

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1 641 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 38 человек. В Эстонии - 556 новых случаев и восемь смертей.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1 641 новый случай коронавируса, 38 человек скончались.

С начала пандемии коронавирус в Литве выявлен у 158 180 человек.

Умер 2171 человек с коронавирусом, выздоровели 92 212 человек, все еще болеют 62 874 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5348 тестов на коронавирус,  выявлено 556 новых случаев коронавируса, скончались восемь человек. Об этом в субботу, 9 января, сообщил департамент здоровья Эстонии.

В госпитализации в настоящий момент нуждаются 384 пациента. Это на 11 человек меньше, чем днем ранее. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 28 человек, в палатах интенсивной терапии находятся 42 пациента.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 606,63 случая на 100 000 жителей.

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