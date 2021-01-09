Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа

"Внимательно изучив недавние сообщения аккаунта @realDonaldTrump и контекст, в котором те были опубликованы, мы решили навсегда заблокировать этот аккаунт по причине риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - пишется в сообщении компании.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

В пресс-релизе приводится подробный разбор текста двух последних твитов Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки в среду, 6 января, из-за беспорядков в Вашингтоне, а также причины, по которым компания считает их призывами к насилию. К примеру, твит, в котором Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации избранного президента США Джо Байдена, Twitter счел намеком на "безопасность" нападения на церемонию, так как самого действующего президента на ней не будет.

В пресс-релизе также сообщается, что

в самой соцсети и на других платформах уже распространяются новые планы вооруженных протестов, в том числе - второго нападения на Капитолий и другие здания правительства США 17 января 2020 года.

Кроме Трампа, Twitter также заблокировал ряд других учетных записей, связанных с конспирологическим движением QAnon - в том числе адвоката Дональда Трампа Сидни Пауэлл, а также его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса собирались утвердить итоги ноябрьских выборов, на которых победил кандидат от демократической партии Джо Байден. Работа парламента была на несколько часов прервана. В ходе штурма погибли четыре человека. После этого Facebook и Instagram заблокировал Трампа на сутки, а Twitter - на 12 часов.