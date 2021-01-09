В Видземе микроавтобус насмерть сбил пешехода
В пятницу, 8 января, в Латвии зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, погиб один и пострадали еще 15 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
В пятницу, 8 января, в Латвии зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, погиб один и пострадали еще 15 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
В Райскумской волости Паргауйского края на 45-м км Валмиерского шоссе в 18:15 водитель микроавтобуса Ford Transit сбил пешехода, который от полученных травм погиб на месте происшествия.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция в пятницу задержала 13 водителей, за превышение скорости оформлено 116 административных протоколов.
В целом полиция в пятницу оформила 356 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.