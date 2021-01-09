Сб, 9.01.2021
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Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
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В Видземе микроавтобус насмерть сбил пешехода

ФОТО: Pexels

В пятницу, 8 января, в Латвии зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, погиб один и пострадали еще 15 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

В Райскумской волости Паргауйского края на 45-м км Валмиерского шоссе в 18:15 водитель микроавтобуса Ford Transit сбил пешехода, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция в пятницу задержала 13 водителей, за превышение скорости оформлено 116 административных протоколов.

В целом полиция в пятницу оформила 356 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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