Опыт читателя ⟩ Потеряно время, деньги и нервы. Почему важно подписывать акт приема-передачи имущества?

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Пока все шло как по маслу, но в Latvijas gāze я "обломался". Договор купли-продажи, разорванный договор с домоуправлением и мой рассказ о конфликте с новым владельцем не помогли - сотрудница Latvijas gāze заявила, что на основании предоставленных документов они не могут расторгнуть договор. На вопрос, почему не такие проблемы не возникли с электричеством и водой, ответили, что у них (Latvijas gāze) такой практики нет.

Оказалось, что подачу газа можно было перекрыть только в том случае, если приедет мастер и снимет показания счетчика, что в данном случае было невозможно физически. Новый хозяин уже въехал в квартиру, и пускать мастера было не в его интересах. 1

Так что еще несколько месяцев я оставался заложником ситуации, и мне фактически пришлось платить за газ, потребляемый новым владельцем.

На свой письменный вопрос, как можно разрешить ситуацию, я получил по электронной почте следующий ответ от Latvijas gāze:

"Акционерное общество Latvijas Gāze сообщает - для расторжения "Договора поставки природного газа" (Договор) по данному адресу необходимо прервать подачу газа, что является платной услугой. Договориться о визите мастера можно по телефону 155 в будние дни с 8:00 до 18:00. Если вы не можете гарантировать доступ к адресу, Договор будет расторгнут, когда его заключит новый владелец.

Спустя пару месяцев новому покупателю стало ясно, что продолжать эту игру не имеет смысла, потому что я не в настроении оплачивать его ремонт. Самым большим, чего он мог добиться, было то, что я не буду платить за газ, который он использовал, пока он не дойдет до суда и газ не будет отключен принудительно. Потом он извинился, на следующий день подписали злополучный акт АПП, и сказка закончилась.

Мораль: не будьте легковерными! Насколько бы вы ни были уставшими или без бумаги, не отдавайте ключи и не покидайте квартиру, не подписав акт приема-передачи - начирикайте его хотя бы углем на туалетной бумаге".

В этой ситуации все уладилось успешно и сторонам все же удалось договориться, но каковы могут быть последствия, если урегулирование не состоится? Объясняет присяжный адвокат, преподаватель юридического факультета Латвийского университета Янис Лапса.

"В данном случае продавец сам допустил ошибку, сразу же не подписав АПП в день передачи собственности, хотя такая процедура была предусмотрена в заключенном контракте.

Если бы АПП был подписан, можно было бы с уверенностью сказать, что риск за квартиру переходит на покупателя. 1

При осмотре квартиры перед продажей все нюансы (состояние квартиры) не замечаются, а при "въезде" в квартиру покупатель начинает обращать внимание на все мелочи.

Обычно в АПП включаются реквизиты сторон, состояние квартиры, показания различных измерительных приборов (счетчиков). Если в квартире есть дефекты, то их лучше зафиксировать при осмотре, при необходимости это также оговаривается в договоре.

Следует помнить, что в соответствии со статьей 1593 Гражданского закона продавец должен нести ответственность перед покупателем относительно того, что товар не имеет никаких скрытых дефектов. И такое обязательство отменяется, если по договору либо покупатель прямо отказался от права требовать ответственности, либо продавец отказался напрямую от этого обязательства (статья 1603 Гражданского закона); однако если продавец действовал недобросовестно, он все равно должен возместить покупателю причиненный ущерб. Следовательно, если бы продавец заручился помощью квалифицированного юриста, такого как присяжный адвокат, такие положения могли быть включены в договор купли-продажи.

Само по себе неподписание АПП не является основанием для расторжения договора купли-продажи, но не исключает споров по поводу убытков. 1