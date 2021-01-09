Сб, 9.01.2021
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Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания
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Лию Ахеджакову госпитализировали с подозрением на коронавирус
Дополняется

Лия Ахеджакова

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с Covid-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на театр "Современник".

Известно, что 82-летняя актриса чувствует себя хорошо. 

Regnum.ru уточняет, что Ахеджакова была направлена в медучреждение еще 7 января и медики приняли такое решение из-за того, что она входит в группу риска.

Также поясняется, что состояние актрисы может ухудшиться из-за ряда хронических заболеваний.

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