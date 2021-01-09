Лию Ахеджакову госпитализировали с подозрением на коронавирус

Лию Ахеджакову госпитализировали с подозрением на коронавирусДополняется
Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с Covid-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на театр "Современник".
Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с Covid-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на театр "Современник".
Известно, что 82-летняя актриса чувствует себя хорошо.
Regnum.ru уточняет, что Ахеджакова была направлена в медучреждение еще 7 января и медики приняли такое решение из-за того, что она входит в группу риска.
Также поясняется, что состояние актрисы может ухудшиться из-за ряда хронических заболеваний.