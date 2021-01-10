На съемки зарубежных фильмов в Латвии выделят 1,1 миллиона евро

По ее словам, для привлечения иностранного финансирования в латвийскую киноиндустрию, а также для повышения конкурентоспособности и профессионального роста отрасли NKC объявляет конкурс софинансирования из государственного бюджета на 2021 год для съемок зарубежных фильмов в Латвии. На момент конкурса проектное финансирование программы составляет 1 158 013 евро.

Цель конкурса - поддержать производство иностранных фильмов в Латвии, запланировано начать до 1 ноября 2021 года. Блесе указала, что иностранный фильм в понимании этого конкурса - это проект, который реализуется на территории Латвии как совместное производство или как услуга латвийских кинопродюсеров.

Конкурс открыт до 30 сентября.

"Оценка проектов и взаимное сравнение проводится один раз в календарный месяц после первого числа проектов, представленных в предыдущем месяце", - отметил представитель NKC, указав, что проекты могут быть представлены в форме электронного документа, отправив его на адрес электронной почты nkc@nkc.gov.lv.