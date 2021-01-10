Латвийский мультфильм может стать номинантом премии "Оскар"

Как сообщает Variety, фильм, основанный на детских воспоминаниях режиссера Илзе Бурковской-Якобсен, который входит в число номинантов на Оскар в категории художественных фильмов, также попал в европейскую кинопрокатную сеть - фильм был приобретен Versus Entertainment в Испании и Destiny Films во Франции. Variety напоминает, что латвийско-норвежский анимационный фильм "Моя любимая война" привлек внимание профессионалов вместе с победой на конкурсе Contrechamp в Анси, и эта победа позволяет фильму претендовать на премию Annie Award.

"Самая большая ценность фильма - это отличие его формы и содержания от других анимационных фильмов. Поэтому для нас большая честь, что выступление Илзе и всей творческой команды было так высоко оценено", - отметил продюсер Гунтис Тректерис.

Он объяснил, что любые награды и номинации помогут успешно распространить фильм.

Радует также тот факт, что фильм упоминается в контексте премии "Оскар". Кроме того, с 7 января в США можно будет приобрести билеты на просмотр не только этой картины, но и на "Души в снежном вихре" ("Dvēseļu putenis"), а также на другие фильмы из Исландии, Дании и Эстонии.

В этом году кинопремия "Оскар" пройдет в 93-й раз, но из-за пандемии ее перенесли на 25 апреля. 9 февраля огласят шорт-лист претендентов на премию, а список номинантов появится 15 марта.