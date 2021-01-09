Боец UFC бросился с ножом на родных сестёр. Ему может грозить казнь

31-летний гражданин Мексики до недавних пор являлся чемпионом лиги Titan FC в легчайшем весе, а в прошлом году осуществил мечту любого бойца - дебютировал в UFC. Первый бой в промоушене он провёл в мае 2020 года и проиграл Гиге Чикадзе решением судей. Однако уже через три месяца спортсмен завоевал свою первую победу, справившись с Али Алькайси, а в сентябре снова появился в октагоне - там он встретился с Андре Юэллом, но уступил тому раздельным решением судей. Этим боем спортивная часть ушедшего года для Риверы была завершена.

После этого, судя по соцсетям спортсмена, он занимался поддержанием формы, проводил время с родными (в том числе рождественские праздники), а также подыскал себе новое увлечение - стрельбу в тире.

Сестры Ирвина Риверы:

В отчёте по делу о случившемся говорится, что после вызова полиция обнаружила в одном из домов двух девушек - 22 и 33 лет. Они обе получили серьёзные ножевые ранения. В итоге выяснилось, что речь идёт о сёстрах Ирвина. 22-летняя девушка была ранена в области спины, головы и рук. Старшая получила ранения спины, лица, рук и кистей. Пострадавших срочно доставили в больницу. Вскоре одна из сестёр рассказала, что они приехали к брату и остались там переночевать. Они обе проснулись, когда их брат (по профессиональному прозвищу Монстр) атаковал их. Сам боец UFC скрылся с места преступления, однако вскоре полиция сумела обнаружить и задержать его. Ирвин сказал: "Я убил своих сестёр". По словам спортсмена, он зашёл в спальню девушек, когда они спали, и нанёс им несколько ударов ножом. Боец был уверен, что девушки мертвы, а сам он стал убийцей. При этом он утверждал, что в этом и состояла его цель, которую продиктовали ему некие высшие силы.

В любом случае, если хотя бы одна из жертв Риверы скончается, ему будет грозить высшая мера наказания (в штате Флорида это казнь). Кроме этого, не исключено и пожизненное заключение.

13 марта Ирвину Ривере предстояло провести четвёртый поединок в UFC, однако организация уже объявила о его отмене.