В Эстонии вакцинировано уже более 10 000 человек
За первые две недели 10 197 человек получили первую дозы вакцины от Covid-19 в Эстонии, сообщает Rus.Postimees. Вчера, 8 января, было вакцинировано 2225 человек.
За первые две недели 10 197 человек получили первую дозы вакцины от Covid-19 в Эстонии, сообщает Rus.Postimees. Вчера, 8 января, было вакцинировано 2225 человек.
Вакцинация проведена в сотне учреждений здравоохранения и социального обеспечения по всей Эстонии. Первой дозой вакцинировано большинство сотрудников центров семейных врачей, около 30% персонала больничной сети, а также персонал и жители домов призрения.
В течение двух недель вакцинация была проведена в 71-м центре семейных врачей (где вакцинировано большинство сотрудников всех центров семейной медицины Эстонии), в 21-й больнице, в двух учреждениях скорой помощи, в трех учреждениях помощи врачей-специалистов и трех учреждениях сестринского ухода.
Вакцинация продолжится и в выходные дни. К понедельнику учреждения здравоохранения уже заказали у Департамента здоровья 5345 доз вакцины, которые будут использованы в основном в первые дни следующей недели. Согласно поступившей на сегодняшний день информации, следующая поставка вакцины Pfizer/BioNTech Comirnaty (9750 доз) прибудет в Эстонию в понедельник, 11 января, а в среду, 13 января, прибудет вакцина Covid-19 Vaccine от компании Moderna (1200 доз).
Поскольку количество вакцин, поступающих в Эстонию, изначально ограничено, в сотрудничестве с Комиссией экспертов по иммунопрофилактике летом уже были определены группы риска, которым необходимо сделать вакцинацию в приоритетном порядке:
Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, будет возможно вакцинировать всей жителей Эстонии.
"Известные в настоящее время даты поставки вакцины позволят начать вакцинацию людей пожилого возраста или тех, кто относится к группе риска по состоянию здоровья, в центрах семейных врачей в конце января. Мы сможем предоставить более подробную информацию о вакцинации групп риска в течение нескольких недель, как только мы получим обновленные данные о количестве вакцины, прибывающей в Эстонию. С людьми, принадлежащими к группе риска, будут связываться постепенно, людям не нужно никуда обращаться", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.