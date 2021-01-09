В Эстонии вакцинировано уже более 10 000 человек

Вакцинация проведена в сотне учреждений здравоохранения и социального обеспечения по всей Эстонии. Первой дозой вакцинировано большинство сотрудников центров семейных врачей, около 30% персонала больничной сети, а также персонал и жители домов призрения.

В течение двух недель вакцинация была проведена в 71-м центре семейных врачей (где вакцинировано большинство сотрудников всех центров семейной медицины Эстонии), в 21-й больнице, в двух учреждениях скорой помощи, в трех учреждениях помощи врачей-специалистов и трех учреждениях сестринского ухода.

Вакцинация продолжится и в выходные дни. К понедельнику учреждения здравоохранения уже заказали у Департамента здоровья 5345 доз вакцины, которые будут использованы в основном в первые дни следующей недели. Согласно поступившей на сегодняшний день информации, следующая поставка вакцины Pfizer/BioNTech Comirnaty (9750 доз) прибудет в Эстонию в понедельник, 11 января, а в среду, 13 января, прибудет вакцина Covid-19 Vaccine от компании Moderna (1200 доз).

Поскольку количество вакцин, поступающих в Эстонию, изначально ограничено, в сотрудничестве с Комиссией экспертов по иммунопрофилактике летом уже были определены группы риска, которым необходимо сделать вакцинацию в приоритетном порядке:

медицинские работники, поскольку они подвергаются более высокому риску заражения из-за контакта с пациентами с Covid-19, а вакцинация помогает обеспечить непрерывность работы системы здравоохранения;

сотрудники и постояльцы социальных учреждений;

люди в возрасте 70 лет и старше и люди с определенными хроническими заболеваниями, у которых может быть более тяжелое течение Covid-19;

поставщики жизненно важных услуг и другой персонал первой линии;

Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, будет возможно вакцинировать всей жителей Эстонии.