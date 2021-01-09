Умер легенда латвийского велоспорта Харийс Япиньш

Сын Япиньша описывает как выдающегося велосипедиста, лучшие ученики которого Эмилия Сонка и Дзинтарс Лацис в своё время стали чемпионами мира.

Šodien 90 gadu vecumā pēc cīņas ar slimību uz mūža mājām devies mans Tēvs Harijs Japiņš. Izcils riteņbraucējs, Olimpisko... Posted by Igo Japins on Saturday, January 9, 2021

Харийс Япиньш родился 12 декабря 1930 года в Риге. Он был велосипедистом и тренером по велоспорту, победителем первого в Балтии многодневного велопробега.

В своё время Харийс Япиньш трижды завоевывал престижный титул чемпиона СССР по велогонкам.