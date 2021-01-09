Фото ⟩ В Италии рядом с больницей провалилась автомобильная парковка

Это произошло около 6:30 утра, сообщает больница Ospedale del Mare в Неаполе. Несколько машин, припаркованных на стоянке больницы, были "поглощены", сообщает местная служба спасения.

Полиция опровергла версию о том, что обвал на самом деле был взрывом. Они добавили, что никто не пострадал и жертв нет.