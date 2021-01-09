Фото ⟩ В Италии рядом с больницей провалилась автомобильная парковка
В пятницу, 8 января, у одной из больниц Неаполя обвалилась большая площадь автомобильной парковки, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
В пятницу, 8 января, у одной из больниц Неаполя обвалилась большая площадь автомобильной парковки, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Это произошло около 6:30 утра, сообщает больница Ospedale del Mare в Неаполе. Несколько машин, припаркованных на стоянке больницы, были "поглощены", сообщает местная служба спасения.
Полиция Неаполя сообщает, что технические специалисты оценят причины обрушения. Есть версия, что причиной обвала стали проливные дожди последних недель, вызвавшие приток большого количества воды.
Полиция опровергла версию о том, что обвал на самом деле был взрывом. Они добавили, что никто не пострадал и жертв нет.
Галерея: Разрушенная парковка в Неаполе