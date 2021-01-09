В субботу в больнице Страдиня от Covid-19 были вакцинированы 117 врачей

Она отметила, что из 117 врачей, которые подали заявку на вакцинацию, 93 были семейными врачами не только из Риги, но и из регионов. В воскресенье на вакцинацию подали заявки 120 врачей.

"В пятницу больница открыла телефонную линию 67 095 392, по которой можно подать заявку на вакцинацию против Covid-19, позвонив в будние дни с 8 до 16 часов.

Вчера был достаточно большой интерес, и врачи уже подали заявки на вакцинацию на следующую неделю", - сказала Вейнберга.

В настоящее время в PSKUS пять кабинетов вакцинации, которые при необходимости работают и в выходные дни. Как подчеркнула представитель больницы, кабинеты вакцинации обеспечены необходимыми специалистами, а также вакцинами, чтобы они могли нормально работать.

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс распорядился начать с 11 января вакцинацию всех медиков.

Процесс вакцинации будет организован также в выходные и праздничные дни, предусматривает распоряжение министра.

Как отметил Павлютс, до сих пор проводилась вакцинация работников крупнейших больниц, сегодня началась вакцинация семейных врачей, а с понедельника такая возможность будет у всех медиков - врачей, их помощников, медсестер, стоматологов, акушерок и др.

"Будем прививать всех, кто зарегистрирован в регистре медицинских работников, - как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях", - сказал министр.

"Врач, который не воспользовался возможностью сделать прививку, мешает сделать это кому-то другому, кто с нетерпением ждет своей очереди. Мы не можем позволить себе не прививать тех, кто к этому готов",

- добавил он.

Павлютс отметил, что общество заняло выжидательную позицию в отношении вакцинации, поэтому крайне необходим положительный пример со стороны врачей.

Медицинские учреждения должны будут на своих сайтах разместить информацию о записи и порядке вакцинации. Адреса и контактная информация кабинетов вакцинации будут размещены и на сайте Национальной службы здравоохранения.

В прививочных кабинетах будет разработана гибкая система очередей на случай, если кто-то из записавшихся в силу различных обстоятельств не сможет явиться на вакцинацию в установленный срок.