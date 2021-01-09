Сб, 9.01.2021
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Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания
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Жители взорвавшегося в Агенскалнсе дома забрали из квартир свои личные вещи

Дом после взрыва в Агенскалнсе

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Пострадавшие от взрыва жители дома в Агенскалнсе в Риге забрали свои личные вещи в субботу, 9 января сообщил Кристс Лайшкалнс представитель SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

Он сообщил, что в пятницу, 8 января, при демонтаже наиболее опасных мест обрушившегося дома на улице Мелнсила, появилась возможность вывезти из него вещи жителей.

"Демонтажные работы продолжились сегодня. Но всем жильцам удалось забрать свои вещи из квартир", - сказал Лайшкалнс.

В субботу, 9 января, оконные и дверные проемы здания были заколочены, чтобы не допустить доступа в квартиры. Компания Clean R очистила территорию, прилегающую к зданию, пострадавшему от взрыва, и увезла строительный мусор.

Лайшкалнс сообщил, что когда все работы будут завершены, вокруг здания установят временное ограждение.

Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения. 

Галерея: Здание в Агенскалнсе после взрыва

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