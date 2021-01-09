Сб, 9.01.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы стали чемпионами Европы

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы в субботу, 9 января, выиграли шестой этап Кубка мира среди двоек, который одновременно был чемпионатом Европы.

Братья Шицсы, показав время 1 минута 23,61 секунды, впервые завоевали этот титул. Они на 0,029 секунды опередили немецкий дуэт Тобиас Вендль/Тобиас Арльт и на 0,1 секунды - занявший третье место латвийский дуэт Мартиньш Ботс/Роберт Плуме.

Ещё один латвийский экипаж Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш занял шестое место.

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