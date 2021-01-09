"Динамо" в третий раз в сезоне уступило ярославскому "Локомотиву"
В субботу, 9 января, рижское "Динамо" у себя дома уступило "Локомотиву" из Ярославля.
В субботу, 9 января, рижское "Динамо" у себя дома уступило "Локомотиву" из Ярославля.
Матч завершился со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу российской команды. Это поражение стало третьим в текущем сезоне от "Локомотива".
В составе победителей отличились Теему Пулккинен, Павел Красковский, Даниил Мисюль и Артём Ильенко. У хозяев единственная шайба на счету Лауриса Дарзиньша, который открыл счёт на 13-й минуте матча.
В данный момент рижское "Динамо" с 21 очком в 42 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Локомотива" 62 очка в 42 матчах и третье место на "Западе".
Следующий матч рижское "Динамо" также проведёт у себя дома. 12 января подопечные Петериса Скудры примут московский ЦСКА.