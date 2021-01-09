В Латвии будут исследовать, сколько людей уже имеют антитела к Covid-19

Сбор образцов для тестов на антитела должен происходить в ближайшие недели до начала кампании массовой вакцинации, поэтому ученые приглашают пациентов и семейных врачей принять участие в исследовании.

В научном институте Bior Scientific в образцах крови будут искать антитела, к тому же многие даже не подозревают, что они переболели вирусом, так как болезнь может протекать бессимптомно. Исследователи хотят выяснить истинные масштабы распространения вируса и степень иммунитета населения Латвии.

Уга Думпис, руководитель Службы по надзору за инфекциями Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня, отмечает, что эти данные, как и результаты тестов, подобны фотографии, на которой зафиксирована историческая ситуация. Они позволили бы понять, какая часть населения Латвии заразилась этой болезнью.

Также было бы интересно узнать географически, сколько людей заразились Covid-19 в разных регионах Латвии, поскольку эти данные могут быть разными. Для Латвии было бы честью провести такое исследование, отмечает инфекционист.

До конца января должно быть получено 7000 образцов. Бесплатные тесты на антитела предлагаются пациентам во всех регионах Латвии через семейных врачей. 50

Айнис Дзалбс, семейный врач из Стальгене, признает, что интерес и отзывчивость пациентов на удивление высоки, потому что люди хотят знать, перенесли ли они эту инфекцию или нет.

В мире также нет доказательств постоянного иммунитета после болезни. Инфекционист Уга Думпис отмечает, что сейчас преобладает мнение о трехмесячном иммунитете - это период времени после болезни, в течение которого пациент может считать себя защищенным. В результате вакцинация может не потребоваться в течение этих первых трех месяцев, а некоторые эксперты даже считают, что это может быть шесть месяцев. Однако через полгода антитела вируса постепенно исчезают.

Однако Латвийское телевидение отмечает, что пациенты не везде так отзывчивы. Сложнее получить данные в Риге и Курземе. Ольга Валциня, заместитель директора по лабораторным вопросам научного института Bior, говорит, что во многих случаях люди боятся подавать заявки на исследование, потому что думают, что заразятся во время медицинской процедуры и лучше не знать [ничего о себе]. Исследователи поощряют семейных врачей участвовать в научном изыскании и поддерживать его.